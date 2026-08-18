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Céline Dion vuelve a los escenarios en 2026

La cantante prepara su regreso después de varios años alejada de los escenarios

Agosto 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Céline Dion vuelve a los escenarios en 2026

Céline Dion volverá a los escenarios el 12 de septiembre de 2026 en París, donde comenzará una residencia de 16 conciertos en la Plenitude Arena. El regreso llega después de varios años en los que la cantante tuvo que alejarse de las presentaciones en vivo para concentrarse en su recuperación del síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que transformó su relación con la música y con su propio cuerpo.

París será el escenario de su regreso

La primera etapa de Céline Dion Paris 2026 se extenderá del 12 de septiembre al 17 de octubre. La cantante ofrecerá 16 conciertos en la Plenitude Arena, ubicada en Nanterre, en el área metropolitana de París.
Las presentaciones están programadas para el 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 y 30 de septiembre, además del 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16 y 17 de octubre. La residencia tendrá una segunda parte en mayo de 2027, con otras diez presentaciones.
La elección de París tiene además un significado especial para Céline Dion. Fue en esta ciudad donde protagonizó uno de los momentos más importantes de su regreso público: su interpretación de “Hymne à l’amour” durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Una producción pensada para una nueva etapa

El regreso no consiste simplemente en recuperar el espectáculo que Céline Dion ofrecía antes de alejarse de los escenarios. La cantante ha trabajado durante meses en su preparación física y vocal para recuperar fuerza, resistencia y seguridad sobre el escenario.
Su rutina de recuperación ha incluido fisioterapia, terapia vocal, Pilates y ballet, además de un proceso médico constante. La preparación adquiere especial importancia porque una residencia exige una exigencia física diferente a una presentación aislada: Céline Dion tendrá que cantar y actuar varias veces por semana durante un periodo prolongado.
La producción también tendrá una dimensión visual importante. Después de décadas construyendo espectáculos monumentales, la cantante regresa con la experiencia de una artista que conoce perfectamente el lenguaje de los grandes escenarios, pero que ahora debe adaptarlo a una nueva etapa de su vida.

El regreso después de una enfermedad que cambió su carrera

Céline Dion reveló en 2022 que había sido diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos.
Los síntomas llegaron a afectar su capacidad para cantar y moverse con normalidad. Como consecuencia, tuvo que cancelar conciertos y poner en pausa proyectos profesionales mientras concentraba sus esfuerzos en el tratamiento y la recuperación.
Por eso, este regreso tiene una dimensión diferente a la de una nueva gira convencional. Céline Dion no solamente retoma una actividad profesional que había quedado suspendida; vuelve a un escenario después de reconstruir, paso a paso, la relación física con su instrumento principal: su propia voz y su cuerpo.

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Céline Dion sigue adelante

También habrá una segunda residencia en 2027

El proyecto continuará en mayo de 2027 con diez conciertos adicionales en París. Las fechas previstas son el 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de mayo.
La decisión de apostar por una residencia, en lugar de comenzar inmediatamente una gira internacional, también permite establecer un ritmo de trabajo más controlado. Permanecer varias semanas en una misma ciudad reduce los desplazamientos y facilita una planificación que contempla tanto el espectáculo como los tiempos necesarios de recuperación.
Para una artista que durante décadas estuvo acostumbrada a recorrer el mundo con giras de gran escala, esta nueva estructura representa un cambio importante.
Y quizá ahí está la dimensión más interesante de este regreso: Céline Dion no vuelve para demostrar que nada ha cambiado. Vuelve después de haber cambiado ella misma la manera de entender el escenario, el esfuerzo y el tiempo que necesita para estar nuevamente frente a su público.

celine dion concierto París
Eurídice Aiymet Garavito García
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