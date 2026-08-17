Muere Hayden Panettiere a los 36 años

Hayden Panettiere murió a los 36 años, dejando una trayectoria que comenzó en la televisión cuando todavía era una niña y que la llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de los años 2000. La actriz, también conocida por sus trabajos en cine y por su faceta como cantante, fue recordada principalmente por sus personajes en Heroes y Nashville, dos producciones que marcaron momentos muy distintos de su carrera.

Una carrera frente a las cámaras desde la infancia

Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó a trabajar desde muy pequeña. Sus primeros créditos llegaron en telenovelas estadounidenses como One Life to Live y Guiding Light, antes de participar en series como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

También construyó una carrera cinematográfica durante su adolescencia. Entre sus primeros proyectos estuvieron Remember the Titans y Ice Princess, mientras que en animación prestó su voz para A Bug’s Life. Esa experiencia temprana frente a las cámaras definió una carrera que posteriormente se movería entre televisión, cine y música.

Claire Bennet convirtió a Hayden Panettiere en una estrella

En 2006 llegó el papel que cambió su trayectoria. En Heroes, Panettiere interpretó a Claire Bennet, una adolescente aparentemente común que descubre que tiene la capacidad de regenerar su cuerpo. La serie se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo y su personaje en uno de los más reconocibles de la producción.

El éxito de Heroes también convirtió a Hayden Panettiere en una figura habitual de las premiaciones juveniles. Su interpretación le valió tres Teen Choice Awards y la posicionó como una de las jóvenes actrices más visibles de la televisión estadounidense de aquella década.

Nashville le permitió demostrar otra faceta

Seis años después, Hayden Panettiere volvió a reinventar su imagen con Nashville. A partir de 2012 interpretó a Juliette Barnes, una estrella de música country cuya vida profesional y personal atravesaba conflictos mucho más adultos y complejos.

El personaje también le permitió desarrollar una faceta musical. Hayden Panettiere interpretó varias de las canciones de la serie y algunos de esos temas llegaron a las listas de música country de Billboard. Su trabajo como Juliette Barnes, además, le consiguió dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz de reparto en una serie de televisión.

Del cine de terror a su regreso como Kirby Reed

El cine siguió ocupando un lugar importante en su trayectoria. Hayden Panettiere formó parte de Scream 4, estrenada en 2011, donde interpretó a Kirby Reed, un personaje que se convirtió en uno de los favoritos de los seguidores de la franquicia.

Más de una década después regresó al papel para Scream VI, estrenada en 2023. Su participación permitió recuperar a uno de los personajes más recordados de aquella entrega y marcó uno de sus regresos más comentados a la pantalla.

En 2026 también había estrenado Sleepwalker, una película de suspenso psicológico que se convirtió en uno de sus últimos trabajos cinematográficos.

Una historia personal que también decidió contar

Durante sus últimos años, Hayden Panettiere habló públicamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida. En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó su experiencia como estrella infantil, la presión de crecer bajo exposición pública y distintos episodios personales que habían marcado su vida adulta.

El libro llegó hasta el número cuatro de la lista de los libros más vendidos del New York Times. Su publicación mostró a una actriz dispuesta a revisar su propia historia con mayor honestidad y desde una perspectiva distinta a la de los personajes que interpretó durante décadas.

La noticia de su muerte llega apenas unos días antes de su cumpleaños número 37. Hayden Panettiere deja una carrera que acompañó a distintas generaciones: primero como actriz infantil, después como protagonista de una de las series juveniles más populares de los 2000 y, finalmente, como una intérprete que continuó buscando nuevas formas de contar su historia. La causa de su muerte no ha sido informada oficialmente.