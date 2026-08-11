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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya están casados

La pareja se casó en una ceremonia íntima en Portugal, un año después de anunciar su compromiso y tras construir una vida familiar lejos de los reflectores

Agosto 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya están casados

Anadolu/Anadolu via Getty Images

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. La pareja anunció su matrimonio este 11 de agosto de 2026, se trató de una ceremonia civil e íntima celebrada en Cascais, Portugal, y compartió la noticia con una fotografía de sus manos entrelazadas en la que aparecen sus nuevas alianzas y un breve mensaje: “C❤️G”. Después de casi una década de relación, el anuncio pone nombre oficial a una historia que comenzó en Madrid y que ha acompañado algunas de las etapas más importantes de sus vidas.

De una tienda en Madrid a una relación de casi diez años

Se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. Él ya era una de las figuras más reconocidas del futbol internacional; ella tenía entonces 22 años y comenzaba una etapa profesional que con el tiempo la llevaría hacia el modelaje, campañas de moda y televisión.
Su relación se hizo pública poco después y, desde entonces, ambos han construido una vida marcada por los constantes cambios de ciudad que exige la carrera del futbolista. Madrid, Turín, Manchester y Riad forman parte de una historia familiar que ha evolucionado al mismo ritmo que la trayectoria deportiva del futbolista.

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En 2025 llegó el paso que faltaba. Georgina Rodríguez anunció su compromiso con una fotografía de su mano sobre la de Cristiano Ronaldo y una frase que dejaba poco espacio para la interpretación: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Un año después, aquella promesa se convirtió en matrimonio.

Dos carreras distintas que terminaron formando un mismo proyecto

La relación también resulta interesante porque ninguno de los dos ha quedado reducido al papel de acompañante del otro. Cristiano Ronaldo mantiene una carrera deportiva de alcance global, mientras Georgina Rodríguez ha desarrollado una identidad profesional propia como modelo, figura televisiva y empresaria.
Esa evolución ha cambiado la percepción pública de la pareja. Georgina pasó de ser conocida principalmente como la pareja del futbolista a construir una presencia independiente en la industria de la moda y el entretenimiento. Su documental de Netflix, además de sus colaboraciones con firmas internacionales, ayudó a mostrar una faceta profesional que no dependía exclusivamente de su relación.
Cristiano Ronaldo, por su parte, ha convertido su imagen personal en una extensión de su carrera deportiva, con negocios, colaboraciones y una enorme presencia digital. En ese sentido, ambos comparten algo poco habitual entre parejas de alto perfil: cada uno ha desarrollado una marca personal reconocible sin dejar de construir una narrativa familiar conjunta.

Una familia que ha crecido frente a las cámaras

La familia ocupa un lugar central en esta historia. La pareja tiene dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, mientras Georgina Rodríguez también participa en la crianza de los otros hijos de Cristiano Ronaldo.
Su vida familiar ha estado expuesta de manera constante, pero la pareja también ha elegido qué momentos compartir. El anuncio del compromiso y, ahora, el matrimonio llegaron a través de sus propias redes sociales, sin necesidad de una gran puesta en escena mediática.
Ese detalle resulta especialmente significativo. Para una pareja cuya vida genera atención internacional, el anuncio de su boda fue deliberadamente sencillo: dos manos, dos alianzas y tres caracteres.

Una nueva etapa después de casi una década

La boda llega después de años en los que ambos han atravesado cambios profesionales, mudanzas, la llegada de sus hijos y momentos familiares difíciles. El matrimonio no modifica la historia que ya habían construido, pero sí marca una nueva etapa dentro de ella.
Quizá por eso la fotografía resulta más elocuente que cualquier gran anuncio. Después de casi diez años, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no necesitaban explicar demasiado: una alianza en cada mano fue suficiente para convertir una relación seguida durante años por millones de personas en una historia oficialmente compartida como matrimonio.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez boda
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