Isabella Damon, hija de Matt Damon, ya es modelo profesional

Isabella Damon acaba de dar un giro a la historia profesional de una de las familias más conocidas de Hollywood. La hija de Matt Damon y Luciana Barroso, de 20 años, firmó con una agencia internacional de modelos y ya cuenta con un perfil profesional, convirtiendo el modelaje en su nuevo territorio creativo. El movimiento llega mientras continúa sus estudios universitarios en Nueva York y después de varios meses en los que comenzó a aparecer con mayor frecuencia junto a su familia en estrenos y eventos.

Una carrera distinta a la de Matt Damon

Isabella nació el 11 de junio de 2006 y es la segunda hija de Matt Damon y Luciana Barroso. Creció junto a sus hermanas Gia y Stella, además de Alexia, hija de Luciana de una relación anterior.

Aunque forma parte de una familia estrechamente vinculada con el cine, Isabella no ha seguido el camino de su padre. Actualmente estudia en New York University, donde comenzó su formación universitaria en 2024. Su llegada al modelaje abre una ruta profesional distinta a la actuación, la producción y el trabajo cinematográfico que ha marcado a buena parte de su entorno familiar.

Su perfil también había permanecido relativamente alejado de la exposición constante. La reciente promoción de The Odyssey, protagonizada por Matt Damon, hizo que Isabella apareciera con mayor frecuencia junto a su familia en eventos públicos, incluida la premiere internacional de la película.

Así son sus primeras imágenes como modelo

Las primeras fotografías de su perfil profesional presentan una estética deliberadamente sencilla. Isabella aparece con jeans de tiro bajo y un tank top negro, dejando que su imagen ocupe el centro de la fotografía sin recurrir a una producción excesivamente elaborada.

Mide aproximadamente 1.73 metros, una estatura habitual dentro del circuito internacional de modelos. Por ahora, su perfil representa el inicio de una carrera y no una trayectoria consolidada: todavía no ha protagonizado grandes campañas ni existe confirmación de un debut en pasarela.

Ese detalle importa. Su entrada a la industria ocurre justo cuando comienza a prepararse la próxima temporada de Fashion Week, por lo que existe expectativa alrededor de sus posibles primeros trabajos, pero cualquier aparición futura en una pasarela pertenece todavía al terreno de la especulación.

Isabella Damon IMG Models

La fotografía también forma parte de su entorno

La llegada de Isabella al modelaje tiene además una conexión directa con su propia familia. Su hermana mayor, Alexia Barroso, trabaja como fotógrafa y videógrafa en Nueva York, y recientemente realizó una sesión fotográfica con Isabella.

En las imágenes, la nueva modelo aparece con una estética más sofisticada, incluyendo un abrigo blanco de pelo y un vestido negro. La colaboración resulta particularmente interesante porque muestra que Isabella ya está construyendo su imagen profesional desde un entorno creativo cercano, aunque su carrera avance por una disciplina diferente.