Los costosos relojes de compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

No es un anillo lo que termina definiendo la imagen, aunque su presencia es evidente. Lo que realmente construye la narrativa visual es la elección de relojes: dos piezas completamente engastadas en diamantes que funcionan como un gesto romántico compartido, casi como una extensión del vínculo entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el modelo es una pieza de Patek Philippe con engaste completo de diamantes, una tipología que la casa desarrolla sobre siluetas deportivas como Nautilus o cronógrafos personalizados. Este tipo de relojes, especialmente en versiones pavé, puede alcanzar cifras cercanas o superiores a los 700 mil dólares, dependiendo de la cantidad y calidad de las piedras, así como del nivel de personalización.

La elección no es casual. Patek Philippe es una de las manufacturas más respetadas de la alta relojería suiza, conocida por producir piezas mecánicas complejas y de altísimo valor que suelen mantenerse —e incluso aumentar— su precio con el tiempo. En este contexto, el reloj deja de ser accesorio y se convierte en objeto de colección.

En contraste, el reloj de Georgina Rodríguez introduce una lectura distinta dentro del mismo lenguaje de lujo, pero con un nivel de precisión mucho más definido. Se trata de un Patek Philippe Nautilus Ref. 5980/1400G en oro blanco, completamente engastado con diamantes, una de las versiones más exclusivas del modelo. Este tipo de pieza, que combina la arquitectura deportiva del Nautilus con un tratamiento de alta joyería, se mueve en un rango aproximado de 700 mil a 750 mil dólares, dependiendo del mercado y la disponibilidad.

Se trata de una pieza de altísimo nivel que traduce el mismo lenguaje que el de Cristiano Ronaldo, pero desde otra proporción. El engaste no busca sutileza, pero sí precisión: cada superficie cubierta, cada ángulo trabajado para mantener la identidad del modelo original sin perder legibilidad.

Dos relojes, una misma narrativa

Más que piezas aisladas, estos relojes funcionan como un código compartido. Ambos priorizan el brillo, la presencia y la espectacularidad, pero desde escalas distintas.



El de Ronaldo enfatiza volumen y complejidad

El de Georgina traduce ese mismo impacto desde una silueta más definida y reconocible

Esa diferencia es lo que hace que funcionen juntos: no replican, dialogan.

El lujo como construcción visual

La escena —manos entrelazadas sobre el volante de un Bugatti— no es accidental. Refuerza una narrativa donde cada elemento suma: el automóvil, el diamante y el reloj. Nada compite, ni busca protagonismo, la elección de ambos es complementaria una de la otra, incluido el escenario en el que se entrelazan sus dedos.

En ese contexto, los relojes cumplen una función específica: no marcar el tiempo, sino proyectar una estética compartida. Son piezas que hablan de inversión, de gusto y de una forma muy particular de entender el lujo contemporáneo.

Más allá del valor

Reducir estos relojes a su precio sería simplificarlos. Lo interesante está en cómo se integran en una imagen que mezcla intimidad con exposición pública. Si bien, no son discretos, tampoco improvisados. Así construyen su universo Ronaldo y Georgina.