Céline Dion, en los Juegos Olímpicos, dará su primera presentación tras revelar su diagnóstico de síndrome de persona rígida

“Cada vez que regreso a París, recuerdo que aún hay tanta belleza y alegría por experimentar en el mundo. ¡Amo París y estoy tan feliz de estar de vuelta!”, fueron las palabras de Céline Dion en un post de Instagram donde confirmó lo que ya se especulaba: tendrá una aparición especial con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024. La cantante daría su primera presentación desde su revelación del diagnóstico de síndrome de persona rígida que develó en 2022. A la mítica cantante se le uniría nada menos que Lady Gaga para cantar una emblemática canción francesa. Lee aquí: Quiénes son los hijos de Céline Dion que le apoyan en esta difícil enfermedad.

De acuerdo con TMZ, una fuente ha revelado que Céline se siente con buenos ánimos para retomar su función en el escenario, dado que esta enfermedad la obligó a pausar su gira Courage. Además de la emoción por participar en este importante evento, el tabloide recogió que la cantante canadiense se llevaría una buena cantidad de dinero por interpretar una canción.

El jet privado de Celine Dion aterrizó en Paris Le Bourget temprao por la mañana, en un jet privado procedente de Las Vegas, donde vive. Todo indica que Dion y Lady Gaga cantarán el Hymne à L’amour de Edith Piaf —Gaga ya la había interpretado antes para la película A Star is Born (2018).

Este retorno de Céline Dion tiene muy emocionados a sus seguidores, quienes han dado una mirada distinta a la vida de la intérprete de My Heart Will Go On con su documental I Am: Céline Dion, una narrativa cruda y honesta detrás de las escenas de la lucha de la superestrella con una enfermedad que cambia la vida. Lee aquí: Qué pasó con el marido de Céline Dion, su gran amor y quien la apoyaría en esta dura enfermedad.