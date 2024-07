Quiénes son los hijos de Céline Dion que le apoyan en esta difícil enfermedad

El documental I AM: CÉLINE DION nos dio una mirada cruda y honesta detrás de las escenas de la lucha de la superestrella con una enfermedad que cambió su vida: la del síndrome de la persona rígida. En medio de la popularidad de esta producción, salta el interés por la familia de la cantante, por eso el público se ha cuestionado, ¿qué pasó con los gemelos de Céline Dion? La intérprete tiene una familia que la apoya en este difícil padecimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Célin Dion?

Céline Dion, la renombrada cantante canadiense, tiene tres hijos con su difunto esposo y manager, René Angélil. Su primer hijo, René-Charles Angélil, nació el 25 de enero de 2001; a medida que ha crecido, René-Charles ha mostrado interés tanto en la música como en los deportes, especialmente en el hockey. Casi una década después, el 23 de octubre de 2010, Dion dio a luz a gemelos, Eddy y Nelson Angélil. Los gemelos fueron nombrados en honor a figuras significativas en la vida de Céline: Eddy, por Eddy Marnay, un compositor francés que tuvo una gran influencia en su carrera, y Nelson, por Nelson Mandela, el expresidente sudafricano y revolucionario contra el apartheid a quien ella admiraba. A pesar de los desafíos de equilibrar una carrera exigente y la maternidad, Céline Dion ha expresado a menudo su profundo amor y dedicación a sus hijos, esforzándose por brindarles un entorno nutritivo y de apoyo.

¿Qué edad tiene el hijo mayor de Céline Dion?

El hijo mayor de Céline Dion es René-Charles Angélil y tiene 23 años. René-Charles ha seguido los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo: en 2021, debutó como cantante bajo el nombre artístico de Big Tip, su estilo musical es el rap y en sus letras explora temas autobiográficos (aunque su última actividad en Instagram fue en 2021). Además de su carrera artística, también ha sido jugador de hockey sobre hielo en la adolescencia. Y a pesar de ser hijo de dos figuras tan famosas, el primogénito de Céline Dion ha tratado de mantener un perfil bajo y forjar su propio camino, alejándose de la sombra de sus padres.

¿Qué edad tienen los gemelos de Céline Dion y qué pasó con ellos?

Los gemelos de Céline Dion son Eddy y Nelson Angélil, y tienen 13 años. Al ser menores de edad, se sabe poco sobre su vida privada, ya que su madre los protege del ojo público. Sin embargo, a través de las redes sociales de la cantante hemos visto algunas fotos sobre cómo van creciendo.

Sin embargo, los adolescentes han tenido que enfrentar algunos desafíos debido a la enfermedad que padece su madre, el síndrome de persona rígida, un trastorno neurológico que le provoca espasmos musculares y rigidez. Antes del estreno de I Am: Celine Dion, la cantante confesó a People algunos de los temores que tenía antes de su diagnóstico oficial. "[Ellos] tendrán algo para comer esta noche y mañana, pero ¿qué pasa si no sé lo que me está pasando, y si muero? ¿Y si no me despierto? Ya perdieron a su padre. ¿Qué están pensando? ¿Tienen miedo de preguntarme? ¿Debería mencionarlo?”

Finalmente mencionó que pudo hablar con sus hijos sobre lo que deben esperar y así establecer un plan. “Les hice saber, ‘ok, ustedes perdieron a su papá, [pero] mamá tiene una condición, y es diferente’. No voy a morir. No es algo que vaya a desaparecer, pero es algo con lo que voy a aprender a vivir.’”