Quiénes son los hijos biológicos y los hijos adoptivos de Madonna

Si no has estado al tanto de las redes sociales, Mercy James, una de las hijas de Madonna, estuvo dando el rol por la Ciudad de México aprovechando que su mamá dará nada menos que cinco conciertos en el Palacio de los Deportes. De hecho, Mercy participa en uno de los actos de la cantante, pero su hermana menor Estere también se sube a los escenarios. Pero la compañía que tiene Madonna se extiende, pues en total es madre de seis hijos tanto biológicos como adoptivos, y esto es todo lo que debes saber de ellos.

¿Cuántos hijos tuvo Madonna?

Madonna tiene un total de seis hijos. Sus dos hijos biológicos son Lourdes Leon (1996) y Rocco Ritchie (2001); los cuatro hijos que adoptó son David Banda, Mercy James Stella y Estere Mwale.

Lourdes Maria Ciccone Leon, 26

Lourdes, también conocida como Lola, es modelo, actriz, bailarina y cantante, siguiendo la influencia de su madre. Es la hija mayor de Madonna, producto de una relación con su entrenador personal Carlos León. La hemos visto desfilar para importantes marcas como Chanel, Marc Jacobs, Moschino y Stella McCartney, e incursionó en la actuació con películas como Please Please Me (2017) y Habit (2021).

En 2022 lanzó su carrera musical bajo el nombre artístico Lolahol, con un estilo que fusiona pop, electropop y rap, y durante cierto tiempo tuvo su propia línea de ropa llamada Material Girl, inspirada en su madre.

Rocco Ritchie, 23

Madonna se convirtió en madre por segunda vez a los 42 años cuando ella y su entonces pareja, el director de cine británico Guy Ritchie, dieron la bienvenida a Rocco. De hecho había dicho en una entrevista telefónica con una emisora de radio de Los Ángeles que quería dar a luz en Estados Unidos en lugar de en Inglaterra, donde ha estado viviendo con Ritchie.

David, 18

David nació en Malaui en 2005. Madonna lo conoció con un año de edad mientras visitaba la ciudad a raíz de su fundación Raising Malawi. Ella y Guy Ritchie decidieron adoptarlo. En 2019 la cantante admitió que con David “siento que me entiende; es quien más tiene de mi ADN que el resto de mis hijos”.

Mercy James, 18

Mercy también es originaria de Malaui, y Madonna y Ritchie decidieron adoptarla en 2009. En su cumpleaños de 18, la cantante escribió en sus redes sociales que Mercy es “Siempre humilde y amable, siempre el primero en decir gracias. ¡Recoger la mesa después de la cena! Venir a abrazarme y decir cuánto aprecias algo. Y siempre el más responsable”.

Stella y Estere, 11

Stella y Estere son dos de los cuatro hijos que Madonna adoptó de Malawi. Las gemelas nacieron el 24 de agosto de 2012 y fueron adoptadas por Madonna en febrero de 2017, a la edad de 5 años. Son las más jóvenes de los seis hijos de Madonna. Las gemelas tienen un vínculo de hermandad gemela y disfrutan participando en actividades juntas, como tejer a crochet. En abril de 2023, Madonna celebró la graduación de Stella y Estere de la escuela primaria en las redes sociales.