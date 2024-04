El documental de Céline Dion que hablará del impacto de su enfermedad

Dirigido por la nominada a los Premios de la Academia, Irene Taylor, I AM: CELINE DION nos da una mirada cruda y honesta detrás de las escenas de la icónica lucha de la superestrella con una enfermedad que cambia la vida. Sirviendo como una carta de amor a sus fans, este inspirador documental destaca la música que ha guiado su vida mientras que también muestra la resistencia del espíritu humano. ¿Dónde y cuándo ver el nuevo documental de Céline Dion?

Sinopsis de I AM: CELINE DION

Para contar la historia de una leyenda de la música era necesario tener la magia de otra virtuosa del séptimo arte, por ello, no es de extrañar que el documental, I AM: CELINE DION cuente con la dirección de la nominada al Oscar Irene Taylor, quien nos da una cruda y honesta mirada detrás de la lucha de la icónica superestrella, quien al no estar bajo los reflectores y los escenarios de todo el mundo, lucha contra una enfermedad que ha alterado su vida y su más grande pasión: cantar.

Este material busca inspirar a los fans como lo ha hecho a lo largo de los años y destaca la música que ha guiado su vida, al tiempo que muestra la resistencia del espíritu humano y cómo hay personas que, pese a los obstáculos, no dejan de brillar.

Recordemos que Céline Dion fue diagnosticada con un trastorno neurológico raro llamado síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022. Esta condición causa espasmos musculares dolorosos y rigidez, lo que ha dificultado que pueda actuar. Desde el diagnóstico, ha tenido que cancelar su residencia en Las Vegas y su gira mundial Courage, incluida la etapa norteamericana —dijo a sus fans, “he estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, y ha sido realmente difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando"—. No hay cura para el síndrome de la persona rígida, pero Dion está recibiendo tratamiento. En mayo de 2023, compartió que todavía sueña con regresar al escenario, pero su pronóstico es incierto.

Dónde ver el documental de Céline Dion

I AM: CELINE DION se suma al catálogo de la membresía Amazon Prime Video a partir del 25 de junio.