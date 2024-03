Ellas son las adorables hijas de Ryan Gosling y Eva Mendes

Ryan Gosling tiene a tres Barbies esperándolo con mucho amor en casa: su esposa Eva Mendes y sus dos hijas pequeñas, Esmeralda y Amada Lee. El actor de 43 años nos acaba de dar una presentación inolvidable en los Oscar 2024 interpretando I’m Just Ken, además de que obtuvo una nominación a mejor actor por el papel de este muñeco de plástico en la película Barbie. Pero más allá del orgullo que representa su carrera profesional, Gosling es un amoroso papá (todo un girl dad). Te contamos más de esta poco conocida faceta.

¿Cuántos años llevan juntos Ryan Gosling y Eva Mendes?

Eva Mendes y Ryan Gosling han estado juntos desde que hicieron The Place Beyond the Pines (2011); y aunque nunca confirmaron abiertamente su relación en ese entonces, se les veía juntos de forma romántica en las calles y apareciendo en las red carpets. Lo cierto es que su estatus marital lo han mantenido solo para ellos, y ni siquiera se sabe la fecha exacta cuando se casaron —Eva le llamó a Ryan ‘mi esposo’ durante una entrevista en 2022, y desde entonces se especula que se casaron en secreto. Precisamente habló de esto en un podcast: "¿quién dice que no lo estábamos ya [casados]? Me gusta mantenerlo todo misterioso. Soy una mujer misteriosa”.

La actriz tuvo primero una relación de nueve años con el productor peruano George Augusto, y aunque estuvieron juntos del 2002 al 2011, nunca la formalizaron para llegar al altar. “Simplemente creo que el matrimonio no es tan necesario como la sociedad te hace creer”, dijo Mendes a Hollywood Life en 2011, “no tengo un punto de vista negativo sobre ello, pero creo que es una tradición muy vieja, y si ves lo que simboliza el matrimonio... no tiene nada que ver por lo que nos casamos hoy día”.

Recordemos que Eva Mendes empezó a figurar en el cine estadounidense a finales de los noventa, debutando con My Brother the Pig (1999); Urban Legends: Final Cut (2000); Out of Time (2001) y Training Day (2001) con Denzel Washington. También la vimos en 2 Fast 2 Furious (2003) y en Hitch (2005) con Will Smith, al igual que la icónica película Ghost Rider (2007) con Nicolas Cage.

¿Cuántos hijas tiene Ryan Gosling?

Eva y Ryan agrandaron la familia con dos hijas: Esmeralda (nació en 2014) y Amada (2016) —eso sí, no comparten fotos de ellas por respeto a su privacidad. Apenas en entrevista con GQ, Ryan Gosling confesó que ahora no podría divisar una vida sin Eva Mendes siendo la madre de sus hijas: “es cierto que no pensaba sobre tener hijos antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que no quería tener hijos sin ella. Y hubo partes en The Place Beyond the Pines donde pretendíamos ser una familia, y realmente ya no quería pretender. Me di cuenta de que sería muy afortunado de tener una vida así". Awwww.

Eva también confesó por su parte que no se veía como mamá si no fuera por Ryan Gosling, y entre ambos han sido un apoyo respectivo dentro de la industria del entretenimiento. Aunque aún mantienen su relación a puerta cerrada, eso no les impide mostrar este apoyo a través de redes sociales —pues sobre el rol de Ken, Gosling confesó, “ella ha sido un gran apoyo. Apoya mi ‘Kenergy’, incluso empezó el hashtag #ThatsMyKen, lo cual significa mucho para mí". ¿Recuerdas que mencionamos la presentación de Ryan en los Oscar? Aunque Eva no asistió a la premiación, compartió un post con el traje hot pink de su marido y escribió, “llevaste a Ken todo el camino al Oscar, RG.Ahora ven a casa, tenemos que llevar a las niñas a la cama. 💋".

El último proyecto de Eva viene de la inspiración de la maternidad,

“ser la mami de mis dos niñas me ha inspirado a escribir mi primer libro ilustrado, Desi, Mami y las preocupaciones de nunca acabar”, escribió Mendes en su Instagram. “En este libro, Desi y Mami tratan de lidiar con esos pensamientos aterradores que pueden conquistar (especialmente por la noche) y dominar nuestra mente. Ya sea el monstruo debajo de su cama o el monstruo en su cabeza, juntas tratan de navegar otra noche de preocupaciones interminables”. Y anunció que estará disponible en inglés y en español.