Los 5 cortes de cabello suelto más pedidos gracias a los Oscar 2024

Los premios a lo mejor del cine finalmente tomaron lugar el pasado domingo 10 de marzo, y los hairstyles no pasaron desapercibidos. Gracias a los premios Oscar 2024 vimos un adelanto de lo que más se usará en cortes de cabello y peinados de pelo suelto para todo el año. Figuras como Emma Stone y Jennifer Lawrence se vieron influenciadas por este movimiento del less is more, y estamos para experimentarlo también con nuestra melena.



¿Qué rejuvenece más el pelo largo o corto?

Hay un gran debate sobre cuál es el corte de cabello que rejuvenece más. Aunque el pelo largo ha sido satanizado para mujeres maduras, llevarlo con el debido estilo y color es clave para que lucir juvenil. Las capas son primordiales si quieres llevar el cabello largo, mientras que el corto siempre será favorecedor para todas las edades, especialmente de los 35 en adelante.

1. 90’s Lob

Como el de Zendaya, que bajo una inspiración de old Hollywood llevó la melena corta en un corte lob (va a la altura de los hombros o un poco más corto) y lo acomodó con volumen en una raya de lado para darle un toque más glamoroso.

2. Y2K Hair

Margot Robbie apostó por uno de los looks más arraigados al dosmil, con un look desarreglado y al natural, dejando un poco de cabello sobre el rostro —porque nos sentíamos punk pero en realidad no éramos las OG— y una raya en medio. Sinceramente, sólo le faltan las trencitas en los mechones frontales.

3. Blunt Bob

En otras formas de llevar el cabello corto, tuvimos a Florence Pugh llevó el cabello de forma rebelde pero con un toque sofisticado, y es que así es el blunt bob. Con las puntas y capas texturizadas, otorga un estilo desenfadado y juvenil.

4. Semi ondulado hacia atrás

Emma Stone llevó el cabello acomodado detrás de las orejas para que la melena permanezca peinada hacia atrás y cayera en una ligera onda. Si tu cabello es delgado, este corte y peinado será muy favorecedor, así como útil de llevar a cualquier evento formal.

5. Peinado hacia atrás

Jennifer Lawrence es veterana en llevar el cabello acomodado hacia atrás, y tenerlo tan largo no ha sido impedimento para ella. El chiste es peinarlo por partes, como es la parte frontal (un ligero levantamiento) y hacia los costados para dejar el resto suelto.