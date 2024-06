Así es Jessica Biel, la esposa de Justin Timberlake que no reaccionó ante el arresto del cantante

Hay semanas que empiezan movidas para las celebridades, y Justin Timberlake no tuvo excepción a la regla. El cantante fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad (el pasado martes 18 de junio), con la policía dando alto a su coche en Sag Harbor, Nueva York. Unas horas más tarde, su esposa Jessica Biel fue vista con total normalidad regresando al trabajo —una nueva serie de suspenso llamada The Better Sister— y se le vio grabando una escena en Central Park. Ese mismo martes, Justin salió en libertad bajo fianza. ¿Qué es de Jessica Biel, por qué es famosa y cómo es su relación con Timberlake?

¿Quién es el marido de la actriz Jessica Biel?

Jessica Biel y Justin Timberlake se conocieron en una fiesta a través de amigos en común y comenzaron a salir poco después. Timberlake reveló más tarde en entrevistas que tuvo que ser persistente en la conquista de Biel e hicieron su primera aparición pública como pareja en una fiesta posterior a los Golden Globes. A pesar de su fuerte conexión, la pareja se separó brevemente, pero pronto se dieron cuenta de que no podían estar separados, se reconciliaron y se comprometieron durante la temporada navideña del 2011 y Justin le propuso matrimonio en las montañas de Montana.

En octubre del 2012 Jessica Biel y Justin Timberlake se casaron en una romántica ceremonia en Italia, intercambiaron votos en el resort Borgo Egnazia en Puglia, rodeados de familiares y amigos cercanos. El 11 de abril del 2015 dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Silas Randall Timberlake, y en 2020 nació su segundo hijo, un niño llamado Phineas (la noticia se mantuvo en privado durante varios meses antes de ser confirmada a principios de 2021).

Como cualquier pareja de alto perfil, han enfrentado su parte de rumores y desafíos. En 2019, Timberlake fue fotografiado de la mano con una coestrella, lo que provocó especulaciones. Él se disculpó públicamente con Biel, declarando que no sucedió nada inapropiado y enfatizando su compromiso con su familia.

¿Por qué es famosa Jessica Biel?

Jessica Biel es famosa por su extensa carrera como actriz en la que ha participado en películas y series de televisión de diversos géneros. Algunos de sus papeles más reconocidos incluyen: