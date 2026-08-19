Nadia Ferreira y Marc Anthony muestran las primeras fotos de su segunda hija, Myla

Nadia Ferreira y Marc Anthony ya tienen en brazos a su segunda hija en común. La pareja anunció el nacimiento de Myla el 21 de julio de 2026 y acompañó la noticia con las primeras fotografías de la bebé, en las que también aparece su hijo Marco Antonio, conocido cariñosamente como Marquito. Con estas imágenes, la familia comparte por primera vez un momento que había mantenido en privado durante buena parte del embarazo.

Myla, la nueva integrante de la familia

La llegada de Myla marca un cambio importante para Marquito, quien nació en junio de 2023 y ahora ocupa por primera vez el lugar de hermano mayor. En una de las fotografías compartidas por sus padres, el pequeño sostiene a su hermana mientras Nadia y Marc observan la escena.

Las imágenes apuestan por detalles íntimo como las manos de los cuatro integrantes de la familia que aparecen juntas, una forma sencilla de presentar a la recién nacida sin convertir su llegada en una exposición pública excesiva. La decisión también mantiene una línea que Nadia Ferreira y Marc Anthony han seguido desde el nacimiento de su primer hijo: compartir momentos familiares seleccionados, sin mostrar completamente el rostro de los niños.

Nadia Ferreira acompañó las fotografías con un mensaje en el que expresó la felicidad por la llegada de Myla y aseguró que la familia se encuentra “en las nubes”. El nombre de la bebé también fue revelado con el anuncio, después de varios meses de expectativa alrededor del segundo embarazo de la modelo.

Un embarazo anunciado en su aniversario

La pareja reveló que esperaba a su segundo hijo en común el 28 de enero de 2026, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas. En aquella ocasión, Nadia Ferreira compartió una fotografía familiar en la que ella, Marc Anthony y Marquito aparecían alrededor de su embarazo.

Dos meses después, el matrimonio reveló que esperaban una niña. La noticia llegó mediante una serie de fotografías familiares en las que los tonos azules dominaron la escena, mientras Nadia Ferreira sostenía unos pequeños zapatos rosas. El recurso funcionó como una discreta forma de anunciar el sexo del bebé sin recurrir a una celebración tradicional de revelación.

En junio, la familia también celebró un baby shower en Miami antes de la llegada de la pequeña. La reunión llevó a familiares y amigos cercanos de la pareja y anticipó una etapa que ahora comienza oficialmente con el nacimiento de Myla.

La familia que han construido Nadia y Marc

Para Nadia Ferreira, Myla es su segunda hija y su segundo hijo con Marc Anthony. Para el cantante, en cambio, representa su octavo hijo. Antes de formar su familia con la modelo paraguaya, Anthony tuvo a Arianna y Chase, además de Cristian y Ryan con Dayanara Torres, y a los mellizos Emme y Maximilian con Jennifer Lopez.

La llegada de Myla también modifica la dinámica de la familia más inmediata de Nadia Ferreira y Marc Anthony. Marquito deja de ser el único hijo de la pareja y comienza una etapa distinta, marcada por la relación entre hermanos que apenas empieza a construirse.