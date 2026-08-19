Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

Nadia Ferreira y Marc Anthony muestran las primeras fotos de su segunda hija, Myla

La llegada de Myla convierte a Marquito en hermano mayor y suma un nuevo capítulo a la familia que la modelo paraguaya y el cantante han formado

Agosto 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
nadia_ferreira_myla_hd_web.jpg

Nadia Ferreira y Marc Anthony muestran las primeras fotos de su segunda hija, Myla

Instagram

Nadia Ferreira y Marc Anthony ya tienen en brazos a su segunda hija en común. La pareja anunció el nacimiento de Myla el 21 de julio de 2026 y acompañó la noticia con las primeras fotografías de la bebé, en las que también aparece su hijo Marco Antonio, conocido cariñosamente como Marquito. Con estas imágenes, la familia comparte por primera vez un momento que había mantenido en privado durante buena parte del embarazo.

Myla, la nueva integrante de la familia

La llegada de Myla marca un cambio importante para Marquito, quien nació en junio de 2023 y ahora ocupa por primera vez el lugar de hermano mayor. En una de las fotografías compartidas por sus padres, el pequeño sostiene a su hermana mientras Nadia y Marc observan la escena.
Las imágenes apuestan por detalles íntimo como las manos de los cuatro integrantes de la familia que aparecen juntas, una forma sencilla de presentar a la recién nacida sin convertir su llegada en una exposición pública excesiva. La decisión también mantiene una línea que Nadia Ferreira y Marc Anthony han seguido desde el nacimiento de su primer hijo: compartir momentos familiares seleccionados, sin mostrar completamente el rostro de los niños.

También te interesa...
El antes y después de Emme Muñiz, hije no binarie de JLo y Marc Anthony (Fotos).png
Celebridades
El antes y después de Emme Muñiz, hije no binarie de JLo y Marc Anthony (Fotos)
Marzo 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Natalie Portman rinde homenaje a México con un vestido histórico de Dior en Cannes 2025.png
Moda
Natalie Portman rinde homenaje a México con un vestido histórico de Dior en Cannes 2025
Mayo 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Nadia Ferreira acompañó las fotografías con un mensaje en el que expresó la felicidad por la llegada de Myla y aseguró que la familia se encuentra “en las nubes”. El nombre de la bebé también fue revelado con el anuncio, después de varios meses de expectativa alrededor del segundo embarazo de la modelo.

Un embarazo anunciado en su aniversario

La pareja reveló que esperaba a su segundo hijo en común el 28 de enero de 2026, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas. En aquella ocasión, Nadia Ferreira compartió una fotografía familiar en la que ella, Marc Anthony y Marquito aparecían alrededor de su embarazo.
Dos meses después, el matrimonio reveló que esperaban una niña. La noticia llegó mediante una serie de fotografías familiares en las que los tonos azules dominaron la escena, mientras Nadia Ferreira sostenía unos pequeños zapatos rosas. El recurso funcionó como una discreta forma de anunciar el sexo del bebé sin recurrir a una celebración tradicional de revelación.
En junio, la familia también celebró un baby shower en Miami antes de la llegada de la pequeña. La reunión llevó a familiares y amigos cercanos de la pareja y anticipó una etapa que ahora comienza oficialmente con el nacimiento de Myla.

La familia que han construido Nadia y Marc

Para Nadia Ferreira, Myla es su segunda hija y su segundo hijo con Marc Anthony. Para el cantante, en cambio, representa su octavo hijo. Antes de formar su familia con la modelo paraguaya, Anthony tuvo a Arianna y Chase, además de Cristian y Ryan con Dayanara Torres, y a los mellizos Emme y Maximilian con Jennifer Lopez.
La llegada de Myla también modifica la dinámica de la familia más inmediata de Nadia Ferreira y Marc Anthony. Marquito deja de ser el único hijo de la pareja y comienza una etapa distinta, marcada por la relación entre hermanos que apenas empieza a construirse.

bebé flor mes de nacimiento
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
WhatsApp Image 2026-08-18 at 7.12.23 AM.jpeg
Celebridades
Muere Mathilde Favier, la mujer que convirtió las relaciones públicas de Dior en arte
Agosto 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los Angeles Premiere Of Netflix's New Film "Blonde"
Celebridades
Muere Hayden Panettiere a los 36 años
Agosto 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Globe Soccer Awards 2024
Celebridades
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya están casados
Agosto 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Universal Pictures presents THE ODYSSEY New York Premiere
Celebridades
Isabella Damon, hija de Matt Damon, ya es modelo profesional
Agosto 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Autism Speaks Los Angeles Gala
Celebridades
El vestido de novia de Tallulah Willis es un homenaje a Demi Moore
Tallulah Willis se casó con Justin Acee en Sun Valley con un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli, cuyo escote guarda una referencia especial a su madre
Agosto 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ariana Grande llega sola a la red carpet de los Golden Globes 2026 y la ausencia de Cynthia Erivo no pasa desapercibid.jpeg
Celebridades
Celebridades que hicieron una pausa para priorizar su salud mental
De cancelar una gira a retirarse temporalmente del foco público, estas figuras han demostrado que detenerse forma parte de una decisión profesional
Agosto 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York - June 08, 2026
Celebridades
Lindsay Lohan ya no es rubia
La actriz sorprendió con un tono cobrizo que recupera uno de los rasgos más recordados de sus primeros años en Hollywood y confirma el regreso del copper hair como una de las apuestas más fuertes de 2026
Agosto 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tom Cruise and Katie Holmes in Rome for wedding in Rome, Italy on November 16, 2006.
Celebridades
Las nuevas fotos de Oskar Muñiz reavivan las comparaciones con Marc Anthony por su gran parecido
El viaje familiar por Italia dejó una de las imágenes más comentadas de Oskar Muñiz. Su aparición volvió a poner en primer plano el sorprendente parecido que muchos encuentran con Marc Anthony
Agosto 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García