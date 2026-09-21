Lo que sabemos hasta ahora sobre la causa de muerte de Presley Gerber

Presley Gerber sufrió un paro cardiaco antes de morir en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, mientras la policía investiga su fallecimiento como una posible sobredosis. El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber tenía 27 años y fue declarado muerto alrededor de las 9:45 de la mañana del domingo 20 de septiembre. La causa médica, sin embargo, todavía no es definitiva: el médico forense del condado de Los Ángeles mantiene el caso pendiente de estudios adicionales.

Qué ocurrió en el centro de rehabilitación

Los registros de los servicios de emergencia sitúan la primera llamada alrededor de las 9:35 de la mañana, relacionada con un paro cardiaco. De acuerdo con reportes posteriores, una segunda comunicación alertó a los equipos de emergencia sobre una posible sobredosis en la misma dirección.

La Policía de Santa Mónica informó que sus agentes acudieron a una residencia ubicada en Berkeley Street después de recibir un reporte por una posible sobredosis y encontraron a un hombre adulto sin vida. La investigación permanece abierta y, hasta ahora, las autoridades no han encontrado indicios de que hubiera un acto criminal.

La causa de muerte todavía no está determinada

La autopsia de Presley Gerber ya fue realizada, sin embargo, la causa de muertecontinúa pendiente, lo que significa que se solicitaron estudios adicionales antes de emitir una conclusión.

Esta distinción resulta importante ante la información que circula sobre una sobredosis. La policía sí investiga el caso bajo esa hipótesis, y los registros de emergencia apuntan a una posible sobredosis, pero eso todavía no equivale a una causa de muerte oficialmente determinada. El propio médico forense señaló que este tipo de casos puede requerir varios meses antes de establecer una conclusión.

Presley Gerber había hablado de su lucha contra las adicciones

La investigación ocurre después de varios años en los que Presley Gerber habló públicamente sobre su salud mental y su consumo de sustancias. A través de redes sociales y entrevistas, el modelo compartió episodios relacionados con depresión, ataques de pánico, medicamentos y recuperación.

En marzo de 2026 publicó un video desde una clínica en México en el que documentó su experiencia con un tratamiento que incluía ibogaína. En aquella publicación habló de sus dificultades y expresó su esperanza de que ese proceso fuera la última ocasión en que necesitara someterse a un tratamiento de ese tipo.

Su hermana, Kaia Gerber, también había hablado públicamente sobre la situación de Presley Gerber. En una entrevista publicada en septiembre de 2026, explicó que la adicción de su hermano había tenido consecuencias para toda la familia y que su manera de afrontar el problema, al hablar abiertamente sobre él, también había cambiado la forma en que todos entendían la vulnerabilidad.

El apoyo de Cindy Crawford y su familia

En los meses previos a su muerte, Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia habían mostrado públicamente su respaldo a Presley. Después de que compartiera su proceso de recuperación, Cindy lo llamó “un guerrero” y expresó lo orgullosa que estaba de él. Kaia también escribió públicamente que estaba orgullosa de su hermano.

La familia pidió privacidad tras conocerse la noticia de su muerte. Hasta ahora, ninguno de ellos ha atribuido públicamente el fallecimiento a una causa concreta, algo especialmente relevante mientras la investigación forense continúa.