Pamela Anderson revela cómo la hepatitis C cambió su vida

Pamela Anderson tenía dos hijos pequeños cuando un médico le dijo que probablemente le quedaban alrededor de diez años de vida. El diagnóstico de hepatitis C, recibido a finales de los años noventa, llegó en una época en la que no existía un tratamiento capaz de curar la infección, y la actriz recordó décadas después que aquella noticia alteró sus decisiones, su relación con el miedo y la manera en que entendía su propio futuro.

Un diagnóstico que llegó cuando no había cura

Pamela Anderson habló de aquella experiencia durante la gala de amfAR en Venecia, celebrada el 6 de septiembre de 2026, donde recibió el Award of Courage. Frente a los asistentes, explicó que cuando fue diagnosticada la hepatitis C todavía no tenía una cura disponible. Para ella, las palabras de su médico fueron contundentes: “Fue una sentencia de muerte”.

La actriz ha contado anteriormente que contrajo el virus después de compartir agujas para tatuajes con su entonces esposo, Tommy Lee. El diagnóstico se convirtió en una preocupación especialmente dolorosa porque sus hijos, Brandon y Dylan, todavía eran pequeños. Pamela Anderson explicó que su mayor temor no era morir, sino pensar qué ocurriría con ellos si ella no estaba presente para verlos crecer.

El tratamiento que cambió el desenlace

La historia de Pamela Anderson también refleja cuánto ha cambiado el tratamiento de la hepatitis C en las últimas décadas. En 2011 apareció una cura que transformó las perspectivas para quienes vivían con el virus y, después de someterse a tratamiento, Pamela Anderson anunció en 2015 que estaba libre de hepatitis C.

El proceso, sin embargo, tuvo un costo considerable. Durante su discurso en Venecia explicó que pagar el tratamiento prácticamente agotó sus recursos económicos. Esa experiencia se convirtió después en una de las razones por las que ha querido hablar sobre el acceso a tratamientos y sobre la desigualdad que puede existir entre quienes necesitan atención médica y quienes pueden permitírsela.

La enfermedad terminó, pero el estigma permaneció

El aspecto más revelador de sus declaraciones no estuvo únicamente relacionado con el diagnóstico o la recuperación física. Pamela Anderson habló de la vergüenza y la culpa que quedaron después de superar la enfermedad y reconoció que esas emociones todavía forman parte de su experiencia.

La hepatitis C puede transmitirse mediante contacto con sangre infectada y, sin tratamiento, puede provocar daño hepático grave. Hoy existen medicamentos antivirales de acción directa capaces de curar a la gran mayoría de las personas con hepatitis C, una realidad médica muy distinta de la que enfrentó Pamela Anderson cuando recibió su diagnóstico.

Su historia también muestra cómo una enfermedad puede modificar la identidad de una persona incluso después de desaparecer físicamente. El diagnóstico no solo alteró sus planes, también influyó en la forma en que Pamela Anderson se percibía y en las decisiones que tomó durante años.

El arte como una forma de recuperar su voz

Pamela Anderson vinculó esa experiencia con su trayectoria artística. En su discurso explicó que encontró una forma de expresar su verdad a través del trabajo creativo y que el arte le permitió transformar parte de aquello que había vivido en una fuente de fuerza.

La declaración adquiere especial peso en un momento de renovación profesional para la actriz. Después de años en los que su imagen pública estuvo estrechamente ligada a su pasado como símbolo sexual, Pamela Anderson ha construido una etapa distinta alrededor de la actuación, con papeles como el de The Last Showgirl y nuevos proyectos cinematográficos.

Por eso, su relato sobre la hepatitis C no funciona únicamente como una historia de enfermedad y recuperación. También habla de la distancia entre la imagen pública y aquello que una persona atraviesa lejos de las cámaras. Pamela Anderson llegó a Venecia para recibir un reconocimiento por su valentía y salió de esa noche reivindicando una identidad que resume mejor su presente: no la de una víctima, sino la de una mujer que sobrevivió a una historia que durante años creyó que podía terminar demasiado pronto.