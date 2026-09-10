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El vestido de la venganza de Lady Di saldrá a subasta: cuánto podría valer el icónico diseño

La pieza de Christina Stambolian fue adquirida por Diana años antes de aquella noche de 1994 y permaneció casi tres décadas en manos de una familia británica

Septiembre 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana de Gales

El vestido de la venganza de Lady Di saldrá a subasta: cuánto podría valer el icónico diseño

Getty images

El vestido de la venganza de Lady Di volverá al mercado el próximo 9 de diciembre de 2026, cuando Sotheby’s lo ponga a subasta en Nueva York con una estimación de entre 150 mil y 300 mil dólares. Se trata del vestido negro de Christina Stambolian que Diana llevó el 29 de junio de 1994 durante una cena benéfica en la Serpentine Gallery de Londres, una aparición que quedó vinculada para siempre con la crisis de su matrimonio.

El vestido que Diana había guardado durante años

Diana de Gales no compró el diseño de Christina Stambolian pensando en aquella noche. El vestido había llegado a su clóset años antes y durante un tiempo consideró que su escote y sus hombros descubiertos resultaban demasiado atrevidos para una aparición pública.
La decisión de llevarlo en 1994 adquirió otro significado por el contexto. Esa misma noche se transmitió la entrevista televisiva en la que el entonces príncipe Carlos reconoció públicamente su infidelidad. Diana, mientras tanto, apareció en Londres con una pieza negra, corta y ajustada que rompía con la imagen más contenida asociada a sus primeros años dentro de la familia real.

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Por qué se convirtió en el “vestido de la venganza”

El término revenge dress surgió después para describir la elección de una imagen especialmente segura y provocadora tras una ruptura o una crisis sentimental. En el caso de Diana, la expresión terminó asociándose con aquella aparición concreta, aunque ella nunca presentó el vestido bajo ese concepto.
Ahí reside parte de su importancia cultural. La prenda no fue diseñada como una declaración sobre Carlos y tampoco nació para convertirse en un símbolo. Fue Diana quien, al elegirla para una noche en la que sabía que toda la atención estaría sobre ella, transformó el significado del diseño.

Diana de Gales

El vestido de la venganza de Lady Di saldrá a subasta: cuánto podría valer el icónico diseño

Getty images

De 39 mil libras a una estimación de hasta 300 mil dólares

El vestido tuvo una primera vida pública después de que Diana decidiera desprenderse de parte de su clóset. En 1997, poco antes de su muerte, incluyó 79 vestidos en una subasta benéfica destinada a recaudar fondos para organizaciones relacionadas con el cáncer y el sida.
El diseño de Stambolian fue adquirido entonces por Briege y Grahame Mackenzie por 39 mil libras. La pareja lo conservó durante casi tres décadas. Ahora, tras el fallecimiento de Grahame Mackenzie, la pieza vuelve a subasta y podría alcanzar hasta 300 mil dólares.
Parte de los beneficios de esta nueva venta se destinará a NHS Lothian Charity, en apoyo del Royal Edinburgh Hospital.

looks de lady diana

El vestido de la venganza de Lady Di saldrá a subasta: cuánto podría valer el icónico diseño

Getty images

Una pieza original, no una recreación

La relevancia de la subasta también está en su autenticidad. El vestido que llegará a Nueva York es el original que Diana llevó aquella noche, no una reproducción realizada para una película o una serie.
Su valor, por tanto, reúne varias capas: la autoría de Christina Stambolian, la procedencia vinculada directamente con Diana, su aparición en uno de los momentos más documentados de la vida de la princesa y la influencia que aquella imagen tuvo sobre la conversación alrededor de la ropa como herramienta de expresión personal.

Cuándo podrá verse el vestido

Antes de la subasta de diciembre, la pieza tendrá una presentación internacional que contempla Londres, Hong Kong y Ginebra, antes de llegar a Nueva York para la venta.

Lady Di princesa diana Diana de Gales Little Black Dress subasta
Eurídice Aiymet Garavito García
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