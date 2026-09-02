Así ha evolucionado Sadie Sink desde que la conocimos en ‘Stranger Things’ a ‘Spider-Man’

Sadie Sink tenía apenas 15 años cuando apareció por primera vez como Max Mayfield en Stranger Things, y casi una década después su nombre ya está asociado con proyectos de otra escala. El cierre de la serie que la convirtió en una figura internacional coincidió con una etapa de transformación profesional en teatro, con personajes más exigentes, alfombras rojas y, finalmente, su incorporación al universo de Spider-Man: Brand New Day.

De Max Mayfield a una de las favoritas de Hollywood

Cuando Sadie Sink llegó a Stranger Things en su segunda temporada, Max funcionó como una incorporación distinta al grupo original. Su personaje tenía una personalidad independiente, una relación particular con la pandilla y una energía que contrastaba con el tono más vulnerable de algunos de sus compañeros.

La serie también le permitió crecer frente a millones de espectadores. Sadie Sink pasó de interpretar a una adolescente en una producción de culto a sostener algunas de las escenas dramáticas más exigentes de sus últimas temporadas. Esa experiencia terminó convirtiéndose en una especie de escuela pública: su evolución como actriz ocurrió frente a una audiencia que la acompañó durante años, pero el siguiente paso no fue buscar inmediatamente otra franquicia.

El teatro marcó el siguiente capítulo

Después de Stranger Things, Sadie Sink regresó a un terreno que conocía desde niña: el escenario. Su trayectoria teatral comenzó mucho antes de Max Mayfield, con una participación en Annie, y años después volvió a Broadway con John Proctor Is the Villain, trabajo por el que recibió una nominación al Tony.

Después llegó Romeo & Juliet en el West End de Londres, junto a Noah Jupe. La elección resulta significativa porque la llevó hacia personajes que dependen menos del espectáculo audiovisual y mucho más de la presencia del intérprete.

La propia Sadie Sink ha hablado de esta etapa como una oportunidad para recuperar la confianza y asumir retos distintos. Entre una producción teatral y otra, su carrera empezó a adquirir una dimensión menos ligada a un solo personaje.

Así ha evolucionado Sadie Sink desde que la conocimos en ‘Stranger Things’ a ‘Spider-Man’ Jemal Countess/Getty Images

Su estilo también creció con ella

La transformación de Sadie Sink no ocurre únicamente en pantalla. Sus primeras apariciones públicas estaban marcadas por una estética más juvenil y experimental, mientras que con los años sus elecciones para alfombras rojas han ganado estructura y sofisticación.

Vestidos de firmas como Gucci, Prada y Alexander McQueen han acompañado distintas etapas de su carrera, pero existe una constante: la actriz suele apostar por prendas con una silueta definida antes que por looks construidos únicamente para llamar la atención.

Su cabello rojo también se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de su imagen. Lejos de esconderlo, Sadie Sink ha construido alrededor de él una identidad visual que funciona tanto en editoriales de moda como en premieres cinematográficas.

De las alfombras rojas a Marvel

La llegada de Spider-Man: Brand New Day representa un cambio importante porque coloca a Sadie Sink dentro de una de las franquicias cinematográficas más grandes de la actualidad. Durante meses, Marvel mantuvo en secreto el personaje que interpretaría, alimentando teorías entre los seguidores de Stranger Things y del universo de Spider-Man.

Con el estreno de la película, finalmente se reveló que Sadie Sink interpreta a Jean Grey, un personaje fundamental dentro del universo de X-Men. La elección abre una posibilidad especialmente interesante para su carrera: pasar de una protagonista asociada a una serie generacional a formar parte de una narrativa cinematográfica con potencial de largo recorrido.

Además, su llegada a Marvel sucede después de una etapa en la que Sadie Sink amplió deliberadamente su registro. No llega únicamente como la actriz que interpretó a Max Mayfield, sino después de haber trabajado en televisión, cine y teatro.

Una nueva etapa para Sadie Sink

A sus 24 años, Sadie Sink se encuentra en un punto poco habitual de su carrera pues ya tiene un personaje que definió su adolescencia, experiencia teatral reconocida y ahora una entrada al cine de franquicia. Al mismo tiempo, su presencia en la moda se ha consolidado hasta convertirla en una de las actrices jóvenes cuya imagen genera conversación más allá de sus proyectos.