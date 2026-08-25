Charlize Theron revela nuevos detalles de la noche en que su madre mató a su padre

Charlize Theron tenía 15 años cuando su madre, Gerda, mató a su padre, Charles Theron, durante un episodio de violencia doméstica en Sudáfrica. Tres décadas después, la actriz volvió a hablar de aquella noche en una entrevista con The New York Times y reconstruyó con mayor detalle una experiencia que durante años prefirió mantener en privado. Su relato no se centra únicamente en el disparo que terminó con la vida de su padre, sino en el ambiente de miedo y alcoholismo que había marcado su infancia.

La noche comenzó con una señal que Charlize no ignoró

Horas antes del enfrentamiento, Charlize Theron había salido al cine con su padre y, posteriormente, ambos llegaron a casa de unos familiares. La actriz recordó que entró rápidamente para ir al baño sin detenerse a saludar a todos, algo que su padre interpretó como una falta de respeto. Su reacción fue desproporcionada y volvió a evidenciar el estado de tensión que existía dentro de la familia.

De regreso a casa, Charlize le dijo a su madre algo que nunca había imaginado decirle: que debía separarse de Charles. Según su relato, había percibido algo diferente aquella noche y sentía que podía ocurrir algo grave. Antes de acostarse, incluso intentó evitar un encuentro con su padre y pidió que le dijeran que estaba dormida.

Su padre llegó armado a la casa

La situación escaló cuando Charles Theron regresó a la vivienda. La actriz explicó que la familia vivía en un contexto particularmente violento en Sudáfrica y que las puertas de acero formaban parte de las medidas de seguridad habituales de la casa.

Charles consiguió entrar disparando contra las puertas y, de acuerdo con el testimonio de la actriz, dejó claro que pretendía matarlas. Charlize Theron y su madre se refugiaron en su habitación y sujetaron la puerta con sus propios cuerpos, ya que no tenía cerradura. Charles disparó hacia la puerta, pero ninguna de las balas alcanzó a madre e hija.

Mientras la amenaza continuaba, Gerda consiguió tomar un arma de la caja fuerte. Charles se dirigió hacia ella para obtener más armas, momento en el que Gerda salió de la habitación y disparó. El hermano de Charles, que se encontraba con él, también resultó herido en una mano durante el enfrentamiento. Charles murió esa noche.

Gerda no fue procesada por la muerte

La investigación determinó que Gerda había actuado en defensa propia y no enfrentó cargos por la muerte de su esposo. Para Charlize Theron, comprender lo ocurrido tomó tiempo. En la entrevista más reciente, la actriz explicó que inicialmente vivió aquel momento desde el miedo y el desconcierto, pero que con los años pudo entender que su madre había actuado para protegerlas.

La historia familiar estaba marcada por el consumo problemático de alcohol de Charles y por episodios de abuso verbal y amenazas. Charlize Theron ha explicado anteriormente que el carácter imprevisible de convivir con una persona alcohólica dejó una huella profunda, incluso más allá del episodio concreto que terminó con su muerte.

Por qué Charlize decidió volver a hablar de ello

La actriz no presenta esta experiencia como una tragedia que defina su identidad. De hecho, ha explicado que ya no se siente perseguida por lo ocurrido. Su decisión de hablar públicamente tiene como propósito poner palabras a una realidad que muchas personas viven dentro de sus propias familias y que con frecuencia permanece oculta.

Ese cambio de perspectiva también explica por qué el relato resulta distinto ahora. Charlize Theron no está revelando una muerte reciente ni contando por primera vez que su madre disparó contra su padre; está aportando detalles de una historia que ya había contado públicamente y que, con el paso de los años, puede narrar desde otro lugar.

La actriz ha vinculado esta experiencia con su compromiso de hablar sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de romper el silencio alrededor de ella. En su caso, volver sobre aquella noche no significa quedarse atrapada en el pasado, sino reconocer cuánto puede cambiar la manera de entender una historia cuando finalmente se puede contar con las palabras propias.