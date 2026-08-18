Muere Mathilde Favier, la mujer que convirtió las relaciones públicas de Dior en arte

Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior Couture, murió el 17 de agosto de 2026 a los 57 años en un accidente de tráfico ocurrido en Deux-Sèvres, Francia. Su pareja, el productor de cine Nicolas Altmayer, también falleció en el accidente. Durante más de una década, Mathilde Favier fue una de las figuras más influyentes detrás de la relación de Dior con actrices, embajadoras, diseñadores y personalidades internacionales, aunque gran parte de su trabajo sucedía lejos de las cámaras.

La mujer detrás de la agenda de Dior

Mathilde Favier llegó a Dior en 2011, después de haber trabajado en Prada y de una primera etapa vinculada al periodismo de moda. En Dior Couture se convirtió en el enlace entre la maison y una extensa red de celebridades y figuras de la industria, una posición que exigía mucho más que una agenda de contactos: conocimiento de la cultura, intuición y una extraordinaria capacidad para construir relaciones duraderas.

Su influencia llegó a ser tan reconocida dentro de París que fue descrita como una de las mujeres con una de las agendas más poderosas de la ciudad, sin embargo, quienes trabajaron con ella destacaban una cualidad menos evidente para alguien que ocupaba una posición de semejante alcance: su cercanía. Tras conocerse la noticia, distintas figuras vinculadas con Dior expresaron públicamente su pesar por su muerte.

Una carrera que comenzó junto a Karl Lagerfeld

La relación de Mathilde Favier con la moda comenzó mucho antes de Dior. Se acercó a la industria desde la adolescencia a través de su tío, Gilles Dufour, quien trabajó junto a Karl Lagerfeld. Posteriormente pasó por el periodismo y las relaciones públicas antes de consolidar su carrera en algunas de las casas más importantes de la industria.

Ese recorrido ayuda a entender por qué su trabajo tenía una dimensión particularmente cultural. Mathilde Favier conocía la moda desde dentro, pero también comprendía el valor de las personas que la rodean: diseñadores, fotógrafos, actrices, artistas, modelos y clientes.

En Dior, esa experiencia se convirtió en una herramienta estratégica para construir vínculos entre la maison y las personalidades que ayudan a definir la conversación alrededor del lujo.

Mucho más que relaciones públicas

Mathilde Favier también desarrolló una relación personal con la cultura parisina. En 2024 publicó Living Beautifully in Paris, un libro dedicado a la ciudad a través de sus espacios, personajes y formas de vivir. El proyecto reunía algunas de las personas y direcciones que formaban parte de su propio universo parisino y mostraba otra faceta de su sensibilidad.

Su estilo personal también formaba parte de esa identidad. Mathilde Favier combinaba piezas de Dior con prendas de otras casas y diseñadores emergentes, demostrando una relación con la moda que iba más allá de su trabajo. Su manera de vestir era sofisticada, pero rara vez parecía calculada; tenía la espontaneidad de quien conoce profundamente la industria sin necesitar demostrarlo.

El poder invisible de la moda

La muerte de Mathilde Favier deja un vacío particularmente significativo porque su trabajo representaba una parte de la moda que pocas veces recibe el mismo reconocimiento que un diseñador o una celebridad: la construcción de relaciones que permite que una maison mantenga su relevancia cultural.

Durante años, Mathilde Favier ayudó a conectar a Dior con algunas de las personalidades que definieron su imagen contemporánea. Su influencia demuestra que el poder dentro de la industria no siempre se encuentra frente a las cámaras. También existe detrás de ellas, en quienes saben construir vínculos, reconocer talento y entender que una relación puede ser tan valiosa para una maison como cualquier campaña.