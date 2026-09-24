Dove Cameron y Damiano David se casaron y así comenzó su historia de amor

Dove Cameron y Damiano David se casaron este 24 de septiembre en Montalcino, Italia, después de una relación de alrededor de tres años que comenzó con un encuentro en los MTV Video Music Awards y terminó llevando a dos de las figuras más reconocibles de la música y el entretenimiento hacia una celebración íntima en la Toscana. La ceremonia civil tuvo lugar en el histórico Palazzo Comunale, antes de que los recién casados continuaran los festejos en la campiña de la Val d’Orcia.

De los MTV VMAs a una relación

La historia comenzó en 2022, cuando Dove Cameron y Damiano David coincidieron en los MTV VMAs. Ambos estaban nominados en la categoría de Mejor Artista Nuevo: ella por su carrera como cantante y actriz, mientras que David competía al frente de Måneskin. Cameron terminó llevándose el premio, pero aquel encuentro sería apenas el primer capítulo.

La relación sentimental comenzó a desarrollarse posteriormente y ambos volvieron a coincidir en los VMAs de 2023. Los primeros indicios públicos de su romance aparecieron ese mismo año y, para 2024, la pareja ya había dejado de mantener completamente su relación fuera de la conversación pública.

El interés alrededor de ellos tenía una razón evidente y es que sus carreras pertenecían a escenas distintas, pero ambos habían construido una presencia internacional. Dove Cameron había pasado de sus años como estrella juvenil a consolidarse como cantante y actriz, mientras Damiano David se había convertido en una figura global con Måneskin antes de comenzar su carrera como solista.

Una relación entre Roma y Los Ángeles

Su vida juntos también se ha construido entre dos ciudades. Roma, ciudad natal de Damiano, ocupa un lugar importante en su relación, mientras que Los Ángeles representa buena parte de la vida profesional y personal de Cameron.

En una conversación previa a la boda, ambos hablaron de la importancia de encontrar espacios cotidianos lejos de la exposición pública. Cocinar juntos, hacer las compras, ver televisión o simplemente pasar tiempo en casa forman parte de esa intimidad que han intentado proteger.

La distancia entre sus compromisos profesionales tampoco ha sido menor. Los dos mantienen carreras internacionales y agendas que incluyen música, actuaciones, viajes y proyectos individuales. En lugar de convertir esa dinámica en el centro de su relación, han hablado de la importancia de acompañarse cuando sus trabajos lo permiten.

Dove Cameron y Damiano David se casaron y así comenzó su historia de amor Getty images

El compromiso llegó en 2025

Damiano David le propuso matrimonio a Dove Cameron en Los Ángeles en 2025, aunque la pareja no hizo público el compromiso hasta enero de 2026.

La propuesta ocurrió durante un momento completamente cotidiano donde ambos estaban haciendo las maletas para viajar. Cameron había revelado que estaba con el cabello mojado y sin maquillaje cuando recibió la propuesta, un detalle que encaja con la manera en que los dos han descrito su relación: menos interesada en grandes gestos destinados al público y más vinculada con la vida que comparten cuando nadie los está mirando. Meses después, esa misma intención se trasladó a la boda.

Una boda en blanco en Montalcino

Para su ceremonia civil, la pareja eligió Montalcino, una localidad de la Toscana conocida por sus paisajes y por su tradición vinícola. Dove Cameron llegó junto a Damiano David en una Lancia clásica blanca y ambos eligieron looks en tonos marfil y blanco.

Después de la ceremonia, la pareja salió del Palazzo Comunale entre aplausos de las personas reunidas en la plaza y compartió un beso antes de continuar con la celebración privada.

Más que el desenlace de una historia construida frente a las cámaras, la boda de Dove Cameron y Damiano David representa una elección coherente con la relación que han mostrado hasta ahora: dos artistas acostumbrados a vivir bajo los reflectores que, al menos en los momentos importantes, han preferido reservar una parte de su historia para ellos.