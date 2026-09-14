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Muere Bob Mackie, el diseñador que convirtió a Cher, Carol Burnett y otras estrellas en iconos de la moda

El diseñador estadounidense murió a los 87 años. Su legado incluye más de seis décadas de vestuario para televisión, escenarios y algunas de las figuras más reconocibles de la cultura pop

Septiembre 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Metropolitan Museum's Costume Institute Gala Exhibition of "Costumes of Royal India"

Muere Bob Mackie, el diseñador que convirtió a Cher, Carol Burnett y otras estrellas en iconos de la moda

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Bob Mackie murió a los 87 años, según anunció este 14 de septiembre su cuenta oficial de Instagram. “Su genialidad y extraordinarios diseños vivirán para siempre”, señala el comunicado que informó su fallecimiento. Con una carrera dedicada al diseño de moda y vestuario, Bob Mackie dejó una huella particular en la cultura popular: entendió antes que muchos que la ropa podía convertirse en parte inseparable de la identidad de una estrella.

El diseñador detrás de la imagen de Cher

La relación creativa entre Bob Mackie y Cher produjo algunas de las imágenes más reconocibles de la cantante. Desde sus apariciones televisivas hasta sus conciertos y alfombras rojas, el diseñador desarrolló para ella una estética basada en transparencias, brillo, plumas, pedrería y siluetas que desafiaban las convenciones de cada época.
Uno de sus diseños más recordados para Cher fue el vestido transparente con plumas que llevó a la Met Gala de 1974, una pieza que anticipó varias de las conversaciones que décadas después dominarían la moda de alfombra roja. Bob Mackie comprendía que una artista como Cher no necesitaba desaparecer detrás del vestido: necesitaba una imagen que amplificara su personalidad.

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Carol Burnett y una nueva forma de entender el vestuario televisivo

Su trabajo con Carol Burnett fue igualmente decisivo. Bob Mackie diseñó el vestuario completo de The Carol Burnett Show durante sus 11 años de emisión, convirtiéndose en una figura fundamental para el lenguaje visual del programa.
Su capacidad para utilizar la ropa como recurso narrativo alcanzó uno de sus momentos más célebres con el sketch “Went With the Wind!”, una parodia de Gone With the Wind en la que Burnett apareció con un vestido inspirado en las cortinas de la mansión de Scarlett O’Hara. El diseño se convirtió en una pieza emblemática de la televisión estadounidense y forma parte de la colección del Smithsonian.
Ese trabajo resume una de las grandes aportaciones de Mackie: podía diseñar para el espectáculo sin sacrificar la construcción de un personaje. Sus vestidos no funcionaban únicamente como prendas; ayudaban a contar el chiste, definir una personalidad o transformar por completo la presencia de quien los llevaba.

De Marilyn Monroe a Diana Ross

Antes de consolidar su propio nombre, Bob Mackie trabajó como ilustrador y asistente de algunos de los grandes diseñadores de vestuario de Hollywood. En 1962 colaboró con Jean Louis y realizó el boceto del vestido que Marilyn Monroe llevó al cantar Happy Birthday, Mr. President para John F. Kennedy.
Su trayectoria también incluyó colaboraciones con Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Liza Minnelli, Judy Garland y Bette Midler, además de numerosos proyectos para cine, televisión, Broadway y espectáculos musicales.
Bob Mackie recibió nueve premios Emmy, obtuvo tres nominaciones al Oscar y entró al Salón de la Fama de la Television Academy. En 2019 recibió un Tony por su trabajo en The Cher Show, reconocimiento que llevó a Broadway parte de una relación creativa que había definido buena parte de su carrera.

Marilyn Monroe Singing "Happy Birthday" to JFK

Muere Bob Mackie, el diseñador que convirtió a Cher, Carol Burnett y otras estrellas en iconos de la moda

Bettmann/Bettmann Archive

Una carrera construida alrededor del espectáculo

Bob Mackie no diseñó únicamente para una generación de estrellas. Su influencia alcanzó también la moda comercial y la cultura de coleccionismo. En 1982 presentó su propia colección de prêt-à-porter y las primeras muñecas Barbie coleccionables diseñadas bajo su nombre, una colaboración que convirtió algunos de sus códigos visuales en objetos de deseo para nuevas generaciones.
Su lenguaje creativo permaneció reconocible: superficies brillantes, adornos, teatralidad y una comprensión extraordinaria de cómo se mueve una prenda frente a una cámara o sobre un escenario.

La muerte de Bob Mackie deja una ausencia particularmente difícil de medir porque su trabajo no quedó limitado a las pasarelas. Está en fotografías, programas de televisión, conciertos, personajes y momentos que forman parte de la memoria colectiva. Su mayor legado quizá sea haber demostrado que un vestido puede hacer algo más que vestir a una persona: puede convertirse en el personaje que el público recuerda para siempre.

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