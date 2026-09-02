Salma Hayek y el arte de llevar vestidos de noche a los 60

Salma Hayek cumple 60 años y llega a esta nueva década con una relación con la ropa de noche que resulta más interesante que cualquier conversación sobre edad. Sus apariciones recientes muestran una preferencia clara por vestidos que siguen la silueta, tejidos brillantes, escotes pronunciados y colores capaces de sostener por sí solos una entrada a la alfombra roja. La actriz no ha construido su imagen alrededor de la idea de vestir “adecuadamente” para una edad determinada, sino alrededor de prendas que reconocen su personalidad.

Una relación de años con la moda

Mucho antes de cumplir 60, Salma Hayek ya había encontrado en los vestidos de gala una herramienta para construir su imagen pública. Su trayectoria en Hollywood comenzó en los años noventa y alcanzó otro nivel con Frida, pero su presencia en alfombras rojas también contribuyó a consolidarla como una de las figuras mexicanas más reconocibles de la industria.

Uno de los rasgos constantes de su estilo ha sido la elección de siluetas que acompañan el cuerpo en lugar de esconderlo. Esa decisión aparece tanto en vestidos de inspiración clásica como en propuestas mucho más teatrales, y explica por qué su estilo resulta reconocible incluso cuando cambia de diseñador, color o década.

Los vestidos de lentejuelas ocupan un lugar especial

Las lentejuelas se han convertido en uno de sus recursos recurrentes para las grandes ocasiones. En 2025, por ejemplo, Salma Hayek llevó un vestido verde lima completamente cubierto de brillo a la gala LACMA Art+Film, después de haber aparecido en Cannes con otro diseño de Gucci que combinaba lentejuelas, transparencia y plumas.

También ha recurrido a tonos más sobrios. En los Golden Globes de 2025 eligió un vestido color café rojizo de silueta columna, mientras que en otras apariciones recientes ha explorado el negro desde diferentes perspectivas, entre vestidos de inspiración gótica y propuestas de corte sartorial.

La constante no está en un color concreto, sino en la intención de permitir que la textura, la silueta o el propio vestido sean protagonistas.

El escote también forma parte de su lenguaje

Salma Hayek nunca ha tratado la sensualidad como un código que deba desaparecer al cumplir determinada edad. Los escotes profundos, las transparencias estratégicas y las siluetas ceñidas aparecen de forma recurrente en sus apariciones públicas.

La diferencia está en la manera de combinarlos. Un vestido con escote pronunciado puede convivir con mangas largas; una falda transparente puede equilibrarse con una parte superior más estructurada y una silueta ajustada puede acompañarse con accesorios discretos. Esa proporción evita que el vestido dependa únicamente de mostrar piel para llamar la atención.

Del glam clásico al boho

Su estilo tampoco se limita a las grandes galas. Durante 2025, Salma Hayek incorporó con frecuencia elementos bohemios: vestidos largos, faldas con volumen, estampados florales, transparencias y referencias a los años setenta.

En una aparición en los Breakthrough Prize utilizó una falda negra con volantes, blusa transparente y plataformas, mientras que en otras ocasiones ha llevado vestidos boho en tonos intensos. La elección demuestra que su estilo de noche no depende de una sola fórmula y puede desplazarse entre el glam de Hollywood, la estética setentera y una sensualidad mucho más contemporánea.

Vestir a los 60 sin vestirse “para los 60”

Quizá ahí reside lo más interesante de su propuesta actual. Para Salma Hayek la edad no funciona como una categoría estética dentro de sus elecciones pues continúa utilizando prendas que habría podido llevar décadas atrás, pero las combina desde una perspectiva distinta y con mayor libertad.

Ese cambio importa porque cuestiona una idea todavía muy presente en la conversación sobre moda, y es que cumplir años debería implicar reducir las posibilidades de vestir y —afortunadamente— en su caso ocurre lo contrario. Su archivo demuestra que la elegancia no necesita convertirse en discreción y la sensualidad no tiene fecha de caducidad.

A los 60, Salma Hayek no necesita reinventar su relación con los vestidos de noche. Su evolución está en haber convertido el glam latino, el color, la silueta y el brillo en códigos propios, capaces de acompañarla a través de distintas etapas de su vida sin dejar de sentirse auténticos.