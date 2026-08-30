El calendario lunar para cortarte el pelo en septiembre 2026 comienza con una fase menguante y cambia de ritmo a partir de la segunda semana del mes. Para quienes acostumbran elegir la fecha de su corte de acuerdo con las fases de la Luna, septiembre ofrece momentos diferenciados según el objetivo: favorecer una percepción de crecimiento más rápido, mantener durante más tiempo una forma definida o simplemente aprovechar el simbolismo de un nuevo ciclo.

Las cuatro fases lunares de septiembre 2026

Septiembre tendrá cuarto menguante el 4 de septiembre, Luna nueva el 10, cuarto creciente el 18 y Luna llena el 26. Estas fechas corresponden a las cuatro fases principales del ciclo lunar y permiten organizar el mes según las creencias tradicionales asociadas con el crecimiento y renovación del cabello.

Aunque el crecimiento capilar depende principalmente de factores como la genética, las hormonas, la edad, la nutrición y el estado del folículo, las fases lunares son grandes aliadas al elegir el momento perfecto para cambiar de look o comenzar una nueva rutina de cuidado.

¿Cuándo cortar el pelo para favorecer el crecimiento?

Dentro de la tradición lunar, la Luna creciente suele considerarse una de las etapas más favorables para cortar el cabello cuando la intención es que vuelva a crecer con mayor rapidez. En septiembre de 2026, esta fase comienza después de la Luna nueva del día 10 y alcanza su cuarto creciente el 18 de septiembre.

Por ello, quienes siguen esta práctica pueden considerar especialmente el periodo del 11 al 25 de septiembre para programar un corte destinado a dejar crecer la melena. La fecha no determina biológicamente la velocidad con la que crece el cabello, pero sí funciona como referencia dentro de este ritual de belleza.

Calendario lunar para cortarte el cabello en septiembre 2026 Pexels

¿Y si quieres conservar el corte durante más tiempo?

La tradición cambia de criterio durante la Luna menguante. Se suele asociar esta etapa con cortes pensados para mantener durante más tiempo una forma, algo que puede resultar atractivo para quienes llevan un bob, un pixie, un flequillo definido o cualquier corte cuya estructura requiera visitas frecuentes al salón.

El primer cuarto menguante de septiembre llegará el 4 de septiembre, mientras que la siguiente fase menguante comenzará después de la Luna llena del día 26. Para quienes utilizan el calendario lunar como herramienta de planificación, los últimos días del mes pueden convertirse en otra ventana para un corte de mantenimiento.

La Luna nueva como punto de reinicio

La Luna nueva del 10 de septiembre ocupa un lugar especial dentro de muchas tradiciones relacionadas con los ciclos. Al representar el inicio de una nueva vuelta lunar, suele asociarse con comienzos, renovación y cambios de hábitos.

Para el cabello, puede funcionar como una fecha simbólica para estrenar un corte, modificar la rutina de cuidado o plantearse un cambio más visible. No significa que el cabello vaya a responder de una manera diferente por efecto de la fase lunar; el atractivo está en convertir una cita de belleza en un pequeño ritual personal.

Calendario lunar para cortarte el pelo en septiembre 2026 getty images

El 26 de septiembre llega la Luna llena

La Luna llena del 26 de septiembre cerrará el ciclo principal del mes. En las tradiciones que relacionan las fases lunares con el cabello, esta etapa suele vincularse con abundancia, fuerza y plenitud, por lo que algunas personas la eligen para realizar un corte asociado con renovación o volumen.

Más allá de las creencias, septiembre tiene una ventaja práctica: sus cuatro fases principales están distribuidas con claridad a lo largo del calendario. Eso permite utilizar la Luna como una referencia para organizar una cita en el salón, siempre entendiendo que el resultado real del corte dependerá de la técnica, la salud del cabello y el mantenimiento posterior.