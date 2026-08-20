Chanel revela cuál es el mejor momento del día para cuidar tu piel

Entre la medianoche y la una de la madrugada, la piel atraviesa un periodo especialmente activo de sus mecanismos naturales de regeneración y reparación. Ese comportamiento forma parte de una línea de investigación que Chanel Research estudia desde 2001, cuando comenzó a analizar cómo cambia la fisiología cutánea a lo largo del día y la noche.

25 años estudiando la relación entre sueño y piel

La investigación de Chanel no comenzó con un producto, sino con una pregunta sobre el funcionamiento de la piel. A lo largo de 25 años, la Maison ha desarrollado siete estudios clínicos alrededor de tres grandes etapas: comprender los ritmos circadianos y la fisiología nocturna, estudiar la influencia del sueño sobre la belleza y el bienestar y, finalmente, analizar el efecto de determinados rituales cosméticos sobre el sueño y la piel.

Ese recorrido también ha incorporado diferentes disciplinas. Chanel Research señala investigaciones vinculadas con biología y neurociencia, mientras que su departamento especializado estudia las conexiones entre piel y cerebro y los factores psicológicos relacionados con los beneficios del cuidado. La hipótesis resulta relevante para la cosmética actual porque desplaza la conversación del producto aislado hacia el momento en que se utiliza. Si la piel modifica su comportamiento durante las 24 horas, una rutina nocturna puede plantearse de acuerdo con esos ritmos en lugar de tratar el día y la noche como si fueran equivalentes.

Qué ocurre con la piel mientras dormimos

Durante el día, la piel se encuentra expuesta a factores ambientales y activa mecanismos de defensa frente al estrés oxidativo. Durante la noche, según la investigación presentada por Chanel, aumenta la actividad asociada con la reparación y regeneración, y la piel se vuelve temporalmente más permeable y receptiva.

La investigación posterior de la Maison llevó esta relación hacia el sueño propiamente dicho. En 2010, Chanel Research abrió una línea dedicada a estudiar cómo el descanso, el ritual cosmético y el bienestar interactúan entre sí. La compañía plantea que piel y cerebro comparten un origen biológico temprano y que factores como las emociones, el estilo de vida y el sueño pueden influir en la calidad de la piel.

Del estudio científico al ritual nocturno

En 2019, Chanel evaluó por primera vez un ritual que combinaba la línea Sublimage con una técnica manual inspirada en La Fascia de Chanel. De acuerdo con el material de la Maison, después de un mes los participantes reportaron mejoras en su bienestar y en la calidad del sueño, medida mediante el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh.

La investigación continuó entre 2023 y 2025. En el estudio de 2025, Chanel combinó mediciones objetivas del sueño obtenidas mediante un anillo conectado con evaluaciones de bienestar y análisis clínicos de la piel. Según los resultados comunicados por la Maison, durante el segundo mes los participantes se dormían más rápido, presentaban menos ansiedad y dormían más profundamente; al despertar, la piel mostraba una apariencia más descansada, luminosa y confortable.

Vanilla Planifolia, Swertia y la cronobiología

La investigación desemboca ahora en Sublimage L’Extrait de Nuit, cuyo enfoque combina cronobiología y activos botánicos. La fórmula utiliza extractos polifraccionados de Vanilla Planifolia y Swertia, junto con un cronopéptido de origen natural. Chanel señala que estos ingredientes buscan acompañar los mecanismos nocturnos de reparación y regeneración de la piel.

La Maison también incorpora una dimensión sensorial mediante L’Extrait de Fascia, una técnica de automasaje desarrollada a partir de los principios de La Fascia de Chanel. La secuencia utiliza movimientos lentos destinados a relajar el rostro y liberar tensión, integrando el gesto de masaje dentro del ritual nocturno.

El lanzamiento se completa con Sublimage L’Extrait Baume Regard, que extiende este planteamiento al contorno de ojos. Su fórmula incorpora Vanilla Planifolia y Swertia, además de un complejo con extracto de melisa y un lipopéptido, mientras que el aplicador utiliza diez microesferas para acompañar el masaje durante la aplicación.

Lo interesante de esta investigación no está únicamente en que una firma de lujo haya convertido el sueño en una categoría de belleza. Está en el cambio de pregunta: el cuidado nocturno deja de plantearse solo como una cuestión de productos y empieza a considerar qué hace la piel, cuándo lo hace y cómo puede acompañarse ese proceso. Ahí es donde la noche adquiere una nueva dimensión dentro del ritual de belleza.