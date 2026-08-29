Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

El ingrediente de skincare que ayuda a mejorar la apariencia de los poros del rostro

El ácido salicílico es uno de los activos más útiles cuando los poros se ven más marcados por exceso de grasa, puntos negros y acumulación de células en la superficie

Agosto 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Different cosmetic textures on a delicate peach background.

El ingrediente de skincare que ayuda a mejorar la apariencia de los poros del rostro

Mariyariya/Getty Images

El ácido salicílico es uno de los ingredientes de skincare más estudiados cuando el objetivo es mejorar la apariencia de los poros visibles. Este beta-hidroxiácido puede penetrar en el interior del folículo y ayudar a eliminar el exceso de sebo y las células muertas que contribuyen a que los poros parezcan más grandes. No los “cierra”, porque los poros no funcionan como pequeñas compuertas que puedan abrirse o cerrarse, pero sí puede hacer que se vean menos notorios cuando existe congestión.

Por qué los poros pueden verse más grandes

El tamaño de los poros está determinado en buena medida por factores genéticos, pero hay circunstancias que pueden hacerlos más visibles. El exceso de sebo, la acumulación de células muertas y los puntos negros pueden hacer que la abertura folicular resulte más evidente.
La exposición solar también influye. El daño acumulado por radiación ultravioleta puede reducir la elasticidad de la piel y favorecer que la textura se perciba menos uniforme. Por eso, intentar mejorar la apariencia de los poros no debería reducirse a utilizar un solo activo: la protección solar forma parte de la estrategia.

Te recomendamos leer...
skincare coreano
Belleza
5 productos de skincare coreano que dejarán tu piel como estrella asiática
Julio 06, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
hacer crecer el cabello largo pelo largo
Belleza
6 secretos top para que tu cabello crezca más rápido y esté fortalecido
Agosto 22, 2023
 · 
Harper’s Bazaar

Cómo funciona el ácido salicílico

A diferencia de los exfoliantes que actúan principalmente sobre la superficie, el ácido salicílico es liposoluble, una característica que le permite mezclarse con los aceites presentes en el folículo. Esto lo convierte en una opción especialmente interesante para pieles grasas o con tendencia a puntos negros.
Al favorecer la eliminación de células acumuladas y ayudar a mantener los folículos menos congestionados, puede mejorar progresivamente la textura y hacer que los poros sean menos perceptibles.
La concentración también importa. En productos cosméticos de uso doméstico suele encontrarse en porcentajes relativamente bajos, suficientes para proporcionar exfoliación sin recurrir a las concentraciones utilizadas en procedimientos profesionales.

No necesitas usarlo todos los días

Más ácido no significa mejores resultados. Utilizar ácido salicílico con demasiada frecuencia puede provocar sequedad, irritación, tirantez o descamación, especialmente en pieles sensibles o cuando se combina con otros activos exfoliantes.
Una rutina sencilla puede comenzar con un producto formulado con ácido salicílico pocas veces por semana y aumentar la frecuencia únicamente si la piel lo tolera. La textura del producto también influye: limpiadores, tónicos, sérums y tratamientos localizados ofrecen tiempos de contacto diferentes.
Si ya utilizas retinoides, alfa-hidroxiácidos, peróxido de benzoilo u otros productos potencialmente irritantes, conviene evitar acumular demasiados activos exfoliantes en una misma rutina.

¿Qué pasa con la niacinamida?

La niacinamida también puede tener un lugar en una rutina enfocada en poros visibles, especialmente cuando existe exceso de grasa. Este ingrediente ayuda a mantener la función de la barrera cutánea y puede contribuir a regular la producción de sebo, por lo que resulta complementario al ácido salicílico.
No hace falta elegir entre ambos necesariamente. Una rutina puede incorporar diferentes ingredientes en momentos distintos, siempre que la piel los tolere y no se convierta en una sucesión de productos que termine provocando irritación.

El protector solar sigue siendo indispensable

Si los poros se ven más notorios por cambios en la textura y pérdida de elasticidad, ningún exfoliante puede compensar por completo el daño causado por una exposición solar acumulada.
Utilizar protector solar de amplio espectro todos los días ayuda a prevenir el daño relacionado con la radiación ultravioleta y protege los avances conseguidos mediante el resto de la rutina. También evita caer en una de las expectativas más comunes del skincare: buscar un ingrediente capaz de solucionar por sí solo una característica que depende de varios factores.
Los poros forman parte de la estructura normal de la piel. El objetivo realista no es hacerlos desaparecer, sino mejorar la textura que los rodea y reducir los factores que hacen que se perciban más.

Skincare piel Piel perfecta
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
ClaudiaBouza_HB_MXC_4_155.tif
Belleza
Chocolate Makeup, los tonos café dominarán el maquillaje en otoño 2026
Agosto 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-2261340488.jpg
Belleza
Cortes de pelo para disimular la papada: 7 estilos que afinan visualmente el rostro
Agosto 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2nd Annual Academy Museum Gala - Arrivals
Belleza
Uñas micro french cuadradas: el diseño minimalista que favorece las uñas cortas
Agosto 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Max Mara - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026
Belleza
Tips para corregir cejas con microblading que salieron mal
Agosto 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
InStyle Awards - Red Carpet
Belleza
Manicure rusa: el ritual de precisión detrás de unas uñas perfectamente pulidas
La precisión en el cuidado de las cutículas se ha convertido en uno de los detalles más buscados en los beauty spa
Agosto 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2018 Billboard Music Awards - Arrivals
Belleza
La manicure que resalta mejor el bronceado de las manos este verano
Los tonos cálidos y los acabados luminosos crean un contraste favorecedor con la piel bronceada y hacen que las manos se vean visualmente más uniformes
Agosto 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SO2026_SUB_0012_RGB.tif
Belleza
Chanel revela cuál es el mejor momento del día para cuidar tu piel
La investigación de Chanel comenzó en 2001 y hoy combina cronobiología, neurociencia y análisis clínicos para estudiar qué ocurre con la piel durante la noche
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ChatGPT Image 19 ago 2026, 10_17_40 a.m..png
Belleza
Las uñas azul cobalto son la dosis de color que necesitaba la manicura de 2026
El azul cobalto deja atrás los tonos discretos y encuentra nuevas formas de llevarse en uñas cortas, francesas, acabados metálicos y diseños gráficos
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García