El ingrediente de skincare que ayuda a mejorar la apariencia de los poros del rostro

El ácido salicílico es uno de los ingredientes de skincare más estudiados cuando el objetivo es mejorar la apariencia de los poros visibles. Este beta-hidroxiácido puede penetrar en el interior del folículo y ayudar a eliminar el exceso de sebo y las células muertas que contribuyen a que los poros parezcan más grandes. No los “cierra”, porque los poros no funcionan como pequeñas compuertas que puedan abrirse o cerrarse, pero sí puede hacer que se vean menos notorios cuando existe congestión.

Por qué los poros pueden verse más grandes

El tamaño de los poros está determinado en buena medida por factores genéticos, pero hay circunstancias que pueden hacerlos más visibles. El exceso de sebo, la acumulación de células muertas y los puntos negros pueden hacer que la abertura folicular resulte más evidente.

La exposición solar también influye. El daño acumulado por radiación ultravioleta puede reducir la elasticidad de la piel y favorecer que la textura se perciba menos uniforme. Por eso, intentar mejorar la apariencia de los poros no debería reducirse a utilizar un solo activo: la protección solar forma parte de la estrategia.

Cómo funciona el ácido salicílico

A diferencia de los exfoliantes que actúan principalmente sobre la superficie, el ácido salicílico es liposoluble, una característica que le permite mezclarse con los aceites presentes en el folículo. Esto lo convierte en una opción especialmente interesante para pieles grasas o con tendencia a puntos negros.

Al favorecer la eliminación de células acumuladas y ayudar a mantener los folículos menos congestionados, puede mejorar progresivamente la textura y hacer que los poros sean menos perceptibles.

La concentración también importa. En productos cosméticos de uso doméstico suele encontrarse en porcentajes relativamente bajos, suficientes para proporcionar exfoliación sin recurrir a las concentraciones utilizadas en procedimientos profesionales.

No necesitas usarlo todos los días

Más ácido no significa mejores resultados. Utilizar ácido salicílico con demasiada frecuencia puede provocar sequedad, irritación, tirantez o descamación, especialmente en pieles sensibles o cuando se combina con otros activos exfoliantes.

Una rutina sencilla puede comenzar con un producto formulado con ácido salicílico pocas veces por semana y aumentar la frecuencia únicamente si la piel lo tolera. La textura del producto también influye: limpiadores, tónicos, sérums y tratamientos localizados ofrecen tiempos de contacto diferentes.

Si ya utilizas retinoides, alfa-hidroxiácidos, peróxido de benzoilo u otros productos potencialmente irritantes, conviene evitar acumular demasiados activos exfoliantes en una misma rutina.

¿Qué pasa con la niacinamida?

La niacinamida también puede tener un lugar en una rutina enfocada en poros visibles, especialmente cuando existe exceso de grasa. Este ingrediente ayuda a mantener la función de la barrera cutánea y puede contribuir a regular la producción de sebo, por lo que resulta complementario al ácido salicílico.

No hace falta elegir entre ambos necesariamente. Una rutina puede incorporar diferentes ingredientes en momentos distintos, siempre que la piel los tolere y no se convierta en una sucesión de productos que termine provocando irritación.

El protector solar sigue siendo indispensable

Si los poros se ven más notorios por cambios en la textura y pérdida de elasticidad, ningún exfoliante puede compensar por completo el daño causado por una exposición solar acumulada.

Utilizar protector solar de amplio espectro todos los días ayuda a prevenir el daño relacionado con la radiación ultravioleta y protege los avances conseguidos mediante el resto de la rutina. También evita caer en una de las expectativas más comunes del skincare: buscar un ingrediente capaz de solucionar por sí solo una característica que depende de varios factores.

Los poros forman parte de la estructura normal de la piel. El objetivo realista no es hacerlos desaparecer, sino mejorar la textura que los rodea y reducir los factores que hacen que se perciban más.