Cómo elegir el cepillo adecuado según tu tipo de pelo

Elegir un cepillo según tu tipo de pelo no debería depender únicamente de la forma que tenga la herramienta. Un cabello fino necesita una manipulación distinta a uno grueso; los rizos requieren otra estrategia para conservar su forma, mientras que el cabello con frizz puede beneficiarse de materiales y técnicas que reduzcan la fricción. El cepillo correcto no transforma por sí solo la fibra capilar, pero sí puede hacer que el desenredado y el peinado sean considerablemente más fáciles.

Para cabello fino: menos tensión, mejor

El pelo fino puede romperse con mayor facilidad cuando se somete a tirones repetidos, especialmente si está mojado. Para este tipo de cabello conviene buscar cepillos flexibles, ligeros y con cerdas suaves o espaciadas, que permitan desenredar sin ejercer demasiada presión.

Un cepillo plano puede funcionar bien para alisar y ordenar el cabello, mientras que uno pequeño y redondo resulta útil para dar forma durante el secado. Si utilizas secadora, mantener una distancia razonable entre el aire caliente y el cabello también ayuda a limitar la exposición innecesaria al calor.

Para cabello grueso: necesitas control y estructura

Cuando el cabello tiene mucha densidad, el problema suele ser distinto: un cepillo demasiado pequeño puede quedarse en la superficie sin llegar a trabajar toda la sección.

Los cepillos planos de mayor tamaño facilitan el desenredado de grandes cantidades de cabello y permiten distribuir mejor la tensión. Para secarlo y darle forma, un cepillo redondo de diámetro amplio puede ayudar a controlar el volumen y crear una superficie más pulida. Dividir el cabello en secciones antes de cepillarlo también resulta más efectivo que intentar desenredarlo todo de una sola vez.

Para cabello rizado: el cepillo no siempre es necesario

Los rizos requieren especial cuidado porque cepillarlos en seco puede separar los grupos naturales de la fibra y aumentar el volumen no deseado. Si quieres conservar la definición, suele ser preferible desenredar el cabello húmedo o mojado, con acondicionador o un producto específico que facilite el deslizamiento.

Un cepillo desenredante flexible puede distribuir la tensión de manera más uniforme. También existen cepillos diseñados específicamente para cabello rizado, algunos con filas separadas que permiten trabajar el cabello por secciones sin deshacer completamente el patrón del rizo.

En este caso, la herramienta importa, pero la técnica importa todavía más: comenzar por las puntas y avanzar gradualmente hacia la raíz reduce los tirones innecesarios.

Para cabello ondulado: preservar la forma

El cabello ondulado se encuentra en una zona intermedia. Puede necesitar desenredado, pero un cepillado demasiado intenso puede eliminar precisamente la textura que quieres conservar.

Un cepillo de púas flexibles puede utilizarse sobre el cabello húmedo para distribuir productos y eliminar nudos. Si buscas mantener las ondas, conviene evitar cepillarlas repetidamente una vez que el cabello empieza a secarse. Para un acabado más pulido, un cepillo plano puede utilizarse cuando quieras alisar la textura en lugar de definirla.

Cómo elegir el cepillo adecuado según tu tipo de pelo Anna Avilova

Si tienes frizz, fíjate en las cerdas

El frizz no siempre se resuelve cambiando de cepillo, pero la fricción puede contribuir a que el cabello se vea más encrespado. Los cepillos con cerdas naturales o combinadas pueden ayudar a distribuir los aceites naturales desde la raíz hacia los largos, mientras que las cerdas flexibles resultan útiles para desenredar con menos tirones.

No existe, sin embargo, un material universalmente mejor. La elección depende de la densidad, textura, longitud y estado del cabello, además de la función que quieras darle al cepillo.

El cepillo redondo tiene una función muy concreta

Si utilizas secadora, el diámetro del cepillo redondo determina buena parte del resultado. Los modelos pequeños permiten trabajar mechones cortos y crear más movimiento; los diámetros grandes ayudan a alisar, estirar y aportar un acabado más pulido en cabellos largos. Por eso no conviene elegirlo únicamente por el tamaño que parezca más manejable. El largo del cabello y el resultado que buscas deberían determinar la elección.

Cómo elegir el cepillo adecuado según tu tipo de pelo Pexels

Una buena herramienta también cambia la rutina

El mejor cepillo no es necesariamente el más caro ni el que tiene más tecnología. Es el que corresponde a la textura de tu cabello y a la tarea que quieres realizar. Desenredar, alisar, dar volumen y definir un rizo son acciones diferentes y no requieren exactamente la misma herramienta.

Elegirlo desde esa perspectiva hace que una compra aparentemente pequeña tenga mucho más sentido: el cepillo deja de ser un accesorio genérico del baño y se convierte en una herramienta pensada para trabajar con la naturaleza del cabello, no contra ella.