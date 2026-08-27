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iPhone 18: todo lo que se sabe sobre su lanzamiento

Apple prepara un cambio inédito en su calendario de lanzamientos…

Agosto 27, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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iPhone 18: todo lo que se sabe sobre su lanzamiento

Edward Berthelot/Getty Images

El iPhone 18 llegará en dos momentos distintos, según los reportes más recientes sobre la próxima generación de teléfonos de Apple. Mientras los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max están previstos para el otoño de 2026, el iPhone 18 estándar se retrasaría hasta la primavera de 2027. El cambio es relevante porque rompe con el calendario al que Apple acostumbró a sus usuarios durante años.

¿Cuándo se presenta el iPhone 18?

Apple tiene previsto celebrar un evento especial el 9 de septiembre de 2026, aunque todavía no ha confirmado qué productos presentará durante la cita. Los reportes apuntan a que los nuevos modelos Pro ocuparán un lugar central en el lanzamiento de otoño.
El iPhone 18 estándar no llegaría en septiembre. Su lanzamiento se espera para la primavera de 2027, posiblemente acompañado por un nuevo iPhone 18e y una segunda generación del iPhone Air. De concretarse, Apple dividiría por primera vez de forma tan marcada su calendario de renovación del iPhone.

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Qué novedades tendría el iPhone 18

Todavía no existe una ficha técnica oficial, por lo que las características que circulan deben tomarse como simples rumores. Entre las más mencionadas aparece el chip A20, que utilizaría un proceso de fabricación de 2 nanómetros.
También se espera una nueva generación del módem desarrollado por Apple y mejoras en memoria y eficiencia energética. En cuanto al diseño, los cambios podrían ser más contenidos: uno de los rumores señala una Dynamic Island de menor tamaño, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre esta modificación.

El iPhone 18 Pro concentraría las grandes novedades

El otoño de 2026 estaría reservado para los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que serían los dispositivos con mayor número de novedades.
Entre las características que más han circulado se encuentra una cámara principal con apertura variable, que permitiría controlar la cantidad de luz que entra en el objetivo y ofrecer mayor flexibilidad fotográfica. También se espera una evolución del procesador hacia el A20 Pro y mejoras relacionadas con eficiencia y rendimiento.
Estas funciones corresponden principalmente a los modelos Pro, por lo que no conviene asumir que estarán presentes en el iPhone 18 estándar.

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iPhone 18: todo lo que se sabe sobre su lanzamiento

Edward Berthelot/Getty Images

¿Qué significa el nuevo calendario de Apple?

La modificación tendría consecuencias para quienes acostumbran renovar su teléfono cada septiembre. Si el calendario previsto se cumple, el modelo estándar de la generación 18 no estará disponible durante el otoño de 2026.
Para Apple, dividir la presentación podría servir para diferenciar con mayor claridad sus productos premium de los modelos dirigidos a un público más amplio. También permitiría distribuir sus novedades durante varios meses y mantener activo el ciclo de lanzamientos a lo largo del año.
Por ahora, la fecha que tiene carácter oficial es la del evento de septiembre. El resto del calendario y las especificaciones del iPhone 18 tendrán que esperar a los anuncios de Apple. La próxima generación, por tanto, no solo podría traer un nuevo procesador o mejores cámaras. También podría cambiar el momento en que los usuarios esperan encontrar un nuevo iPhone en las tiendas.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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