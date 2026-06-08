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Así es el hotel frente al mar donde Dua Lipa celebró su boda en Sicilia

Entre jardines frente al mar, suites históricas y vistas al Golfo de Palermo, Villa Igiea se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos de Italia

Junio 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Así es el hotel frente al mar donde Dua Lipa celebró su boda en Sicilia

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La elección de un hotel para una boda de alto perfil rara vez depende únicamente del lujo. La privacidad, la historia del lugar y la capacidad de ofrecer una experiencia que no pueda replicarse en otro destino suelen pesar tanto como las habitaciones o el servicio. En Sicilia, pocos lugares reúnen esas características con la misma naturalidad que Villa Igiea, una propiedad histórica que mira al Golfo de Palermo y que ha vuelto al centro de la conversación internacional tras recibir a Dua Lipa y Callum Turner durante las celebraciones de su boda.

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Ubicado a pocos minutos del centro de Palermo, Villa Igiea ocupa una posición privilegiada frente al mar Tirreno. El edificio fue encargado por la familia Florio, una de las dinastías empresariales más influyentes de Sicilia, y abrió sus puertas a comienzos del siglo XX en pleno auge de la Belle Époque. En aquellos años, la propiedad recibió a miembros de la realeza europea, figuras políticas y algunos de los personajes más poderosos de la época, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del Mediterráneo.

Tras una profunda restauración impulsada por Rocco Forte Hotels, el hotel recuperó gran parte de su esplendor original. La renovación estuvo liderada por Olga Polizzi junto con los arquitectos Paolo Moschino y Philip Vergeylen, quienes buscaron preservar la identidad histórica del inmueble mientras actualizaban sus espacios para responder a las expectativas de los viajeros contemporáneos.

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Cortesía

Actualmente, Villa Igiea cuenta con 72 habitaciones y 28 suites decoradas de manera individual. Los interiores combinan referencias a la Sicilia aristocrática con materiales tradicionales de la región. Mármol de Carrara, piezas antiguas cuidadosamente seleccionadas, textiles refinados y papeles pintados realizados a mano crean una atmósfera elegante sin perder conexión con el entorno local.

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Entre los alojamientos más exclusivos destaca la Donna Franca Suite, inspirada en Donna Franca Florio, una de las figuras más célebres de la alta sociedad siciliana. Con 144 metros cuadrados de espacio interior y una terraza privada de 96 metros cuadrados con vistas al Golfo de Palermo, esta suite representa la máxima expresión de la experiencia que ofrece el hotel. Sus tarifas parten de los 10 mil euros por noche.

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La propuesta gastronómica también ocupa un lugar central dentro de la experiencia. Florio, el restaurante principal del hotel, está dirigido por el reconocido chef Fulvio Pierangelini y apuesta por una cocina que pone en primer plano los ingredientes locales. Pescados frescos, mariscos, pastas sicilianas y recetas tradicionales forman parte de un menú que busca reflejar el carácter de la isla.

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Otro de los espacios más apreciados es Alicetta, un bistró al aire libre situado entre los jardines y el mar. Desde sus terrazas es posible contemplar la costa siciliana mientras se disfruta de una carta inspirada en los sabores mediterráneos. A ello se suma el Igiea Terrazza Bar, conocido por sus vistas al atardecer y por conservar elementos arquitectónicos originales que forman parte de la historia de la propiedad.

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Para quienes buscan bienestar y descanso, Irene Forte Spa ofrece tratamientos desarrollados con ingredientes botánicos cultivados en la finca orgánica de la familia Forte. El espacio incluye salas de tratamiento, áreas de relajación, gimnasio y programas diseñados para aprovechar los beneficios de los productos naturales de Sicilia.

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Con una ubicación privilegiada frente al mar, una historia ligada a la aristocracia europea y una renovación que respetó su patrimonio arquitectónico, Villa Igiea representa una de las direcciones hoteleras más exclusivas de Italia. Su reciente protagonismo en las celebraciones de Dua Lipa ha puesto nuevamente los reflectores sobre un lugar que lleva más de un siglo formando parte de la historia de Sicilia.

Dua Lipa boda Hotel
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