Las exposiciones de moda y joyería suelen enfrentarse a un desafío común: trasladar objetos concebidos para ser usados a un espacio donde deben ser observados detrás de una vitrina. Algunas resuelven el problema mediante archivos históricos; otras recurren a la espectacularidad. La propuesta que Pomellato presentará este verano en París toma una dirección diferente. Más que centrarse exclusivamente en las piezas, intenta explicar cómo una firma de joyería construyó una identidad visual reconocible a través del diseño, la fotografía, el color y una forma particular de entender a las mujeres que usan sus creaciones.

Del 24 de junio al 20 de julio de 2026, el Palais de Tokyo albergará Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire, una exposición que marca el debut de la maison italiana en uno de los espacios culturales más importantes de la capital francesa. La muestra ha sido concebida como una experiencia inmersiva que recorre distintas facetas de la historia de la firma fundada en Milán en 1967.

Uno de los puntos más interesantes del recorrido es la manera en que aborda la imagen. Mucho antes de que las marcas de lujo incorporaran conceptos como independencia femenina o representación contemporánea en sus campañas, Pomellato ya colaboraba con fotógrafos de gran relevancia internacional. La exposición reúne parte de ese legado visual a través de nombres como Helmut Newton, Herb Ritts y Gian Paolo Barbieri, figuras que ayudaron a construir algunas de las imágenes más reconocibles de la joyería de las últimas décadas.

Qué ver en la exposición de Pomellato que llega por primera vez a París Helmut Newton Foundation / Trunk

También habrá espacio para observar de cerca las piezas que definieron la estética de la casa. La muestra está organizada en varios universos temáticos dedicados a conceptos como la artesanía, el estilo, el color y la comunicación visual. El objetivo no es presentar una cronología tradicional, sino revelar cómo cada uno de estos elementos contribuyó a diferenciar a Pomellato dentro de una industria históricamente dominada por códigos muy establecidos.

Qué ver en la exposición de Pomellato que llega por primera vez a París Helmut Newton Foundation / Trunk

Entre los aspectos que más llaman la atención se encuentra el tratamiento del color. A diferencia de muchas firmas que construyeron su reputación alrededor de diamantes incoloros, Pomellato desarrolló una identidad asociada a gemas vibrantes y combinaciones cromáticas poco convencionales. Esa libertad creativa aparece reflejada en diseños que utilizan piedras de distintos tonos para crear composiciones de fuerte impacto visual.

Qué ver en la exposición de Pomellato que llega por primera vez a París Helmut Newton Foundation / Trunk

La exposición también permitirá acercarse al trabajo artesanal detrás de algunas de las piezas más emblemáticas de la maison. Cadenas convertidas en estructuras fluidas, volúmenes orgánicos y monturas diseñadas para integrarse al cuerpo forman parte de un lenguaje que ha acompañado a la firma durante décadas.

Como parte de esta cita parisina, la marca presentará además Pomellato Stile Libero, una nueva colección de Alta Joyería desarrollada especialmente para este capítulo de su historia. La colección amplía la conversación sobre creatividad, color y experimentación formal que atraviesa toda la exposición.

Qué ver en la exposición de Pomellato que llega por primera vez a París Helmut Newton Foundation / Trunk

Más allá de las joyas, la muestra ofrece una oportunidad para observar cómo se construye una identidad de marca a lo largo del tiempo. Fotografías, campañas, piezas históricas y nuevas creaciones conviven en un mismo recorrido que permite entender por qué Pomellato ocupa un lugar singular dentro de la joyería contemporánea. Para quienes visiten París este verano, será también una ocasión poco habitual de ver reunidos en un mismo espacio algunos de los capítulos más relevantes de esa trayectoria.