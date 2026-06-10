Suscríbete
Síguenos en:
Estilo de vida

Las 5 novedades de Apple que llegan a iPhone este año

Siri estrena nuevas capacidades impulsadas por inteligencia artificial, Safari incorpora alertas automáticas para compras y los controles parentales reciben su actualización más importante en años

Junio 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Duesseldorf - April, 2026

Las 5 novedades de Apple que llegan a iPhone este año

Moritz Scholz/Getty Images

Apple aprovechó su conferencia anual para mostrar una serie de herramientas que llegarán a sus dispositivos en los próximos meses. Algunas prometen modificar tareas tan habituales como buscar información, organizar la navegación web, editar fotografías o gestionar el tiempo que los menores pasan frente a una pantalla. Estas son cinco de las novedades que más impacto podrían tener en el uso diario del iPhone.

También te interesa...
Apasionado beso confirma romance entre Camila Sodi y Diego Boneta
Celebridades
Apasionado beso confirma romance entre Camila Sodi y Diego Boneta
Julio 28, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
02 INSTAGRAM BONETA4.jpg
Especiales
Diego Boneta

Reinvención y equilibrio
Noviembre 26, 2025
 · 
Harper’s Bazaar

Siri ahora entiende mejor lo que buscas

La asistente virtual recibe una de las actualizaciones más ambiciosas de su historia. Gracias a Apple Intelligence, Siri puede comprender mejor el contexto personal del usuario para localizar información dentro de correos electrónicos, mensajes, fotografías y otros contenidos almacenados en el dispositivo.
La intención es reducir el número de pasos necesarios para encontrar datos específicos y hacer que las conversaciones con la asistente se sientan más naturales.

Podrá responder preguntas sobre lo que aparece en tu pantalla

Una de las novedades más llamativas es la capacidad de interpretar el contenido que el usuario está viendo en ese momento.
Esto permite realizar consultas relacionadas con imágenes, textos o elementos visibles en pantalla sin necesidad de cambiar de aplicación. Apple también integrará funciones de inteligencia visual directamente en la cámara para obtener información adicional sobre objetos, lugares o elementos del entorno.

Fashion Photo Session In Paris - April 2026

Las 5 novedades de Apple que llegan a iPhone este año

Edward Berthelot/Getty Images

Safari quiere ayudarte a seguir precios y productos

El navegador incorpora una función diseñada para quienes compran en línea con frecuencia.
Safari podrá notificar cambios en determinadas páginas web, incluyendo reducciones de precio, reposición de inventario o actualizaciones relevantes en productos que el usuario esté siguiendo. La herramienta busca evitar visitas constantes a un mismo sitio para comprobar si hay novedades.

Los controles parentales reciben su mayor actualización desde 2018

Apple renovó Screen Time con nuevas herramientas para familias.
Entre los cambios destacan límites de uso por categorías de aplicaciones, configuraciones simplificadas para menores y controles más claros para gestionar qué contenidos, aplicaciones y formas de comunicación están disponibles en cada dispositivo.
La actualización responde a una creciente demanda de herramientas que permitan supervisar el uso tecnológico de niños y adolescentes sin procesos complejos de configuración.

pexels-caleboquendo-9667336.jpg

Las 5 novedades de Apple que llegan a iPhone este año

Pexels

La inteligencia artificial llega también a las fotografías

Las nuevas funciones de Apple Intelligence incluyen herramientas para modificar imágenes después de haber sido tomadas.
Entre ellas destaca la posibilidad de ajustar la composición de una fotografía una vez capturada, además de nuevas opciones creativas dentro de Image Playground, la plataforma de generación de imágenes de Apple, que ahora incorpora resultados con apariencia más realista.

Lo que Apple prepara para los próximos meses

Aunque muchas de las novedades presentadas están relacionadas con inteligencia artificial, el objetivo común parece ser simplificar tareas cotidianas. Desde encontrar información personal más rápido hasta recibir alertas útiles mientras navegas o disponer de mejores herramientas para gestionar dispositivos familiares, las actualizaciones anunciadas buscan convertir al iPhone en un asistente más activo dentro de la rutina diaria.

Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_712246457_18622539493043196_8075021599506232122_n (1).jpg
Estilo de vida
Así es el hotel frente al mar donde Dua Lipa celebró su boda en Sicilia
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
0U3A9547.jpg
Agenda
Una cancha de futbol se convirtió en pasarela durante Sports Week México
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrities At F1 Grand Prix of Monaco - Qualifying
Moda
El vestido de lunares que vuelve este verano no es negro, ahora se lleva en rojo intenso
Junio 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Playing With An Earring
Moda
El escote bardot vuelve este verano porque resuelve el dilema entre elegancia y frescura
Junio 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
hene20250611-001
Estilo de vida
Qué ver en la exposición de Pomellato que llega por primera vez a París
Fotografía de autor, piezas históricas, alta joyería contemporánea y algunas de las campañas más influyentes de la firma italiana forman parte de una muestra que ocupará el Palais de Tokyo este verano
Junio 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BH Paris_Facade.jpg
Estilo de vida
La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais
Entre los tejados de París existe una residencia privada con jardín propio, comedor para invitados y una panorámica que reúne algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad en una sola vista
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Actress Marylin Monroe On Her 30Tiest Birthday. Photograph. 1956.
Estilo de vida
Marilyn Monroe cumple 100 años y Los Ángeles la celebra
Mientras se prepara para recibir el Mundial este verano, el Super Bowl en 2027 y los Juegos Olímpicos en 2028, este destino celebra a la icónica figura de Marilyn Monroe
Junio 02, 2026
 · 
Mariana Mijares
Celebrity Sightings In New York City - October 01, 2025
Estilo de vida
Tracie Martyn, la firma de skincare que conquistó Hollywood
La historia detrás de Tracie Martyn y Marvis Morariu explica por qué su propuesta de skincare sigue siendo favorita entre celebrities que priorizan resultados visibles sin tratamientos agresivos
Mayo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García