Apple aprovechó su conferencia anual para mostrar una serie de herramientas que llegarán a sus dispositivos en los próximos meses. Algunas prometen modificar tareas tan habituales como buscar información, organizar la navegación web, editar fotografías o gestionar el tiempo que los menores pasan frente a una pantalla. Estas son cinco de las novedades que más impacto podrían tener en el uso diario del iPhone.

Siri ahora entiende mejor lo que buscas

La asistente virtual recibe una de las actualizaciones más ambiciosas de su historia. Gracias a Apple Intelligence, Siri puede comprender mejor el contexto personal del usuario para localizar información dentro de correos electrónicos, mensajes, fotografías y otros contenidos almacenados en el dispositivo.

La intención es reducir el número de pasos necesarios para encontrar datos específicos y hacer que las conversaciones con la asistente se sientan más naturales.

Podrá responder preguntas sobre lo que aparece en tu pantalla

Una de las novedades más llamativas es la capacidad de interpretar el contenido que el usuario está viendo en ese momento.

Esto permite realizar consultas relacionadas con imágenes, textos o elementos visibles en pantalla sin necesidad de cambiar de aplicación. Apple también integrará funciones de inteligencia visual directamente en la cámara para obtener información adicional sobre objetos, lugares o elementos del entorno.

Las 5 novedades de Apple que llegan a iPhone este año Edward Berthelot/Getty Images

Safari quiere ayudarte a seguir precios y productos

El navegador incorpora una función diseñada para quienes compran en línea con frecuencia.

Safari podrá notificar cambios en determinadas páginas web, incluyendo reducciones de precio, reposición de inventario o actualizaciones relevantes en productos que el usuario esté siguiendo. La herramienta busca evitar visitas constantes a un mismo sitio para comprobar si hay novedades.

Los controles parentales reciben su mayor actualización desde 2018

Apple renovó Screen Time con nuevas herramientas para familias.

Entre los cambios destacan límites de uso por categorías de aplicaciones, configuraciones simplificadas para menores y controles más claros para gestionar qué contenidos, aplicaciones y formas de comunicación están disponibles en cada dispositivo.

La actualización responde a una creciente demanda de herramientas que permitan supervisar el uso tecnológico de niños y adolescentes sin procesos complejos de configuración.

Las 5 novedades de Apple que llegan a iPhone este año Pexels

La inteligencia artificial llega también a las fotografías

Las nuevas funciones de Apple Intelligence incluyen herramientas para modificar imágenes después de haber sido tomadas.

Entre ellas destaca la posibilidad de ajustar la composición de una fotografía una vez capturada, además de nuevas opciones creativas dentro de Image Playground, la plataforma de generación de imágenes de Apple, que ahora incorpora resultados con apariencia más realista.

Lo que Apple prepara para los próximos meses

Aunque muchas de las novedades presentadas están relacionadas con inteligencia artificial, el objetivo común parece ser simplificar tareas cotidianas. Desde encontrar información personal más rápido hasta recibir alertas útiles mientras navegas o disponer de mejores herramientas para gestionar dispositivos familiares, las actualizaciones anunciadas buscan convertir al iPhone en un asistente más activo dentro de la rutina diaria.