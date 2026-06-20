El vestido de novia de Dua Lipa requirió más de 4 mil horas de trabajo artesanal

La Alta Costura tiene una particularidad que la distingue de cualquier otra disciplina de la moda: gran parte de su valor permanece invisible. Lo que el público percibe como un vestido puede ser, en realidad, la suma de cientos de técnicas, materiales y horas de trabajo ejecutadas por especialistas que rara vez aparecen frente a las cámaras. La creación que Chanel realizó para la boda de Dua Lipa es un ejemplo perfecto de esa dimensión silenciosa del lujo, donde la complejidad se esconde detrás de una apariencia etérea.

Diseñado en los ateliers de la maison en el histórico número 31 de la Rue Cambon, el vestido fue concebido como una pieza de Alta Costura en la que participaron algunos de los talleres más prestigiosos vinculados a Chanel. Lejos de limitarse a un único proceso creativo, la prenda reunió el conocimiento de bordadores, plumassiers y artesanos especializados en ornamentación textil para construir una obra que exigió más de cuatro mil horas de trabajo manual.

A primera vista, la silueta parece delicada y casi ingrávida. Sin embargo, basta observar los detalles para comprender la magnitud de la labor detrás de ella. El vestido fue completamente bordado a mano con 480 mil cuentas, aplicadas por Atelier Montex para crear una superficie luminosa que cambia con cada movimiento y refleja la luz de manera sutil.

Uno de los elementos más fascinantes se encuentra en el escote y la espalda. Lo que parecen ser collares de diamantes colocados sobre la piel son, en realidad, bordados realizados mediante la técnica trompe-l’œil por el legendario taller Lesage. Estas joyas textiles requirieron mil 155 horas de trabajo y forman parte integral de la estructura del vestido, creando la ilusión de una pieza de alta joyería suspendida sobre el cuerpo.

La intervención de Lemarié añadió otra capa de complejidad. El taller incorporó 25 mil plumas blancas distribuidas estratégicamente a lo largo de la prenda para aportar textura, profundidad y movimiento. Cada una fue colocada de manera individual, una labor que refleja el nivel de precisión que caracteriza a los Métiers d’Art de Chanel.

El velo también desempeña un papel central en la narrativa visual de la pieza. Con una longitud de seis metros, fue decorado con motivos de aves y flores realizados mediante bordados, aplicaciones de organza cortadas a mano y delicados detalles de plumas. Solo esta parte de la creación requirió más de 3 mil horas de trabajo artesanal, convirtiéndose en una obra independiente dentro del conjunto.

La composición se completó con una cola de dos metros y unos zapatos de satén blanco confeccionados especialmente por Massaro, otro de los históricos talleres asociados a la maison.

Más allá de las cifras, el vestido representa una declaración sobre el lugar que sigue ocupando la artesanía en la moda contemporánea. En una industria marcada por la velocidad, las colecciones constantes y la inmediatez digital, existen piezas que continúan desarrollándose al ritmo de las manos que las crean. Cada cuenta bordada, cada pluma aplicada y cada detalle construido durante meses recuerdan que la Alta Costura sigue siendo uno de los pocos espacios donde el tiempo no es un obstáculo, sino parte esencial del proceso.

Quizá por eso la creación trasciende el acontecimiento para el que fue concebida. Más que un vestido de novia, funciona como un testimonio del savoir-faire que ha definido a Chanel durante décadas y de la capacidad de sus talleres para transformar miles de horas de trabajo en una pieza que, vista desde lejos, parece tan ligera como un suspiro.