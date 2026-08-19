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Estilo de vida

Las vacaciones de Nicole Kidman en Islandia

La actriz viajó con sus hijas y su hermana a bordo de un yate de lujo, entre paisajes islandeses, aguas termales y una belleza mucho más natural

Agosto 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las vacaciones de Nicole Kidman en Islandia

Instagram

Las vacaciones de Nicole Kidman en Islandia muestran una faceta poco habitual de la actriz alejada de las alfombras rojas y de las jornadas de promoción, eligió un viaje familiar marcado por paisajes volcánicos, momentos de descanso y relajación. Nicole Kidman compartió varias fotografías de la escapada junto a sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, y su hermana Antonia, mientras navegaban por el país a bordo de un yate de lujo. La actriz describió la experiencia como un viaje inolvidable y agradeció la hospitalidad de Ritz-Carlton Yacht Collection.

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Islandia como escenario de un verano diferente

El viaje llega después de un verano especialmente activo para Nicole Kidman. La actriz ha pasado por distintos destinos europeos, entre ellos Londres, Ibiza y Portofino, combinando compromisos públicos con momentos de descanso y tiempo junto a su familia. Su recorrido también incluyó una aparición en la final masculina de Wimbledon y una temporada de vacaciones en Italia.
Islandia introduce un cambio evidente frente a los destinos mediterráneos que suelen dominar el imaginario del verano de las celebridades. En lugar de playas privadas y clubes costeros, el viaje de familiar de Nicole Kidman gira alrededor de paisajes naturales, navegación, aguas termales y temperaturas más frescas. El destino también encaja con una nueva forma de entender el turismo de lujo: menos centrada en exhibir un lugar y más interesada en la experiencia de recorrerlo con comodidad.

El lujo está en la experiencia, no en el exceso

La elección de un yate de Ritz-Carlton Yacht Collection coloca el viaje dentro de una categoría de turismo de alto nivel, pero las imágenes compartidas por Nicole Kidman no tienen el lenguaje habitual de unas vacaciones diseñadas para presumir. Aparecen momentos cotidianos, fotografías familiares y escenas de descanso, incluida una sesión en el jacuzzi de la embarcación.
Ese contraste resulta interesante para la industria del lujo. El valor de un viaje exclusivo ya no depende únicamente de mostrar habitaciones espectaculares, restaurantes sofisticados o destinos inaccesibles. La privacidad, el tiempo compartido y la posibilidad de explorar un paisaje remoto con servicios personalizados forman parte de una experiencia que privilegia la intimidad.

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Las vacaciones de Nicole Kidman en Islandia

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Nicole Kidman apuesta por su belleza natural

Las fotografías también han llamado la atención por una razón relacionada con la belleza. Nicole Kidman aparece con su cabello rubio rojizo naturalmente rizado, una textura que suele quedar menos visible cuando participa en estrenos, campañas o producciones cinematográficas. La actriz ha recibido comentarios positivos precisamente por mostrarse con una apariencia menos construida durante sus días de descanso.
El detalle importa porque su imagen pública ha estado muy vinculada a transformaciones de cabello y caracterizaciones para sus personajes. En vacaciones, en cambio, el cabello natural, prendas cómodas y maquillaje mínimo construyen una imagen distinta, una interpretación más personal de la belleza.

Un viaje en familia que también habla de su nueva etapa

Nicole Kidman viajó con Sunday Rose, de 18 años, y Faith Margaret, de 15, además de su hermana Antonia. Las imágenes familiares adquieren un significado particular después de la separación de Keith Urban, con quien la actriz estuvo casada durante 19 años. El divorcio quedó finalizado a comienzos de 2026.
Sin convertir el viaje en una declaración intima o personal, las fotografías muestran que su actual prioridad es compartir tiempo con sus hijas y mantener cerca a su círculo familiar. Para una actriz con una agenda internacional y varios proyectos en camino, reservar espacio para este tipo de experiencias también forma parte de una manera distinta de administrar el tiempo.

Islandia, la nueva postal del lujo silencioso

Las vacaciones de Nicole Kidman funcionan porque no necesitan una gran puesta en escena. Un paisaje islandés, un baño caliente después de navegar y una fotografía familiar dicen más sobre su viaje que cualquier despliegue de lujo evidente.
La elección del destino también refleja una transformación interesante en los viajes de celebridades: el lujo puede estar en llegar lejos, permanecer en privado y regresar con recuerdos que no necesitan parecer una campaña. Para Nicole Kidman, esta vez la mejor postal del verano no fue una alfombra roja, sino una pausa.

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