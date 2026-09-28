Tres hoteles en París para vivir la Semana de la Moda entre alta costura, arte y diseño

La Semana de la Moda de París comienza el 28 de septiembre y se extiende hasta el 6 de octubre de 2026 con las colecciones femeninas prêt-à-porter Primavera/Verano 202, pero la conversación alrededor de la moda no termina en las pasarelas, también alcanza hoteles donde el diseño, la artesanía y el arte forman parte de la experiencia de hospedarse.

Mandarin Oriental, París: cuando la alta costura entra al hotel

En la Rue Saint-Honoré, a pocos pasos de Place Vendôme, Mandarin Oriental, París lleva la relación entre hotelería y moda hasta los detalles de sus interiores. Uno de sus elementos más representativos es un abanico creado por Maison Lesage, casa histórica especializada en bordado de alta costura.

La pieza requirió más de 200 horas de trabajo y combina terciopelo, cuero, lentejuelas vintage, perlas y mariposas bordadas mediante técnicas de aguja y de Lunéville. El resultado ocupa un lugar central en el lobby y funciona como una declaración sobre la identidad del hotel: aquí, la artesanía no aparece como decoración secundaria, sino como parte de la arquitectura emocional del espacio.

Esa conexión continúa en las 135 habitaciones y suites, diseñadas bajo la dirección de Sybille de Margerie, con referencias al estilo parisino y materiales como seda, mármol y maderas nobles. Para quien llega a París durante Fashion Week, la ubicación también tiene peso: las boutiques de lujo de Rue Saint-Honoré y el entorno de Place Vendôme quedan integrados en el propio recorrido del huésped.

Hôtel Dame des Arts: una dirección donde el arte forma parte de la arquitectura

En el Barrio Latino, Hôtel Dame des Arts propone otra interpretación del lujo parisino. El diseñador Raphael Navot transformó un edificio de los años cincuenta en un hotel de 109 habitaciones y suites donde las texturas, las formas curvas y los materiales naturales tienen tanta importancia como el mobiliario.

Más de 70 obras de arte forman parte de la propuesta del hotel, mientras algunas habitaciones incorporan balcones privados con vistas hacia monumentos como la Torre Eiffel. El rooftop, con panorámica de 360 grados, suma otra dimensión a la experiencia: la ciudad deja de funcionar como simple paisaje y se convierte en parte del diseño del lugar.

Durante octubre de 2026, el hotel suma además Le Jardin du Fou, una instalación inmersiva de la artista francesa Lila Poppins. Flores de neón, esculturas botánicas y creaciones de papel transforman distintas áreas del hotel y acompañan la presentación de su nueva identidad visual.

SO/ Paris: el uniforme también puede ser una colección

Entre el Sena, el Marais y Bastille, SO/ Paris plantea una relación todavía más directa con la industria de la moda. El vestuario de su personal fue diseñado por Guillaume Henry, director artístico de Patou, quien sustituyó el uniforme hotelero convencional por una auténtica colección.

La propuesta incorpora gabardinas, denim, marinières, prendas de punto, blazers entallados y faldas de faille, con referencias al entorno del Sena y a una idea más relajada del estilo parisino. El hotel convierte así su identidad visual en una extensión del lenguaje de un diseñador.

El concepto se extiende a sus 162 habitaciones y suites, además de Bonnie, el restaurante, bar y club ubicado en las plantas superiores, con vistas panorámicas de París. El resultado refleja un cambio interesante en el lujo contemporáneo: el hotel ya no funciona únicamente como escenario para descansar después de un desfile, sino como otro espacio donde moda, arquitectura, arte y hospitalidad pueden dialogar.

Durante Fashion Week, esa integración adquiere un significado particular. París no se vive solamente entre una pasarela y otra; también aparece en los materiales de una habitación, en una pieza bordada a mano, en un uniforme diseñado por un creador o en la manera en que un edificio encuadra la ciudad. Estos hoteles entienden precisamente eso: que el lujo actual también consiste en rodearse de ideas creativas.