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Belleza

5 diseños de uñas bicolor elegantes y originales para renovar tu manicura

Las uñas bicolor combinan dos tonos en un mismo diseño para crear manicuras originales. ¡Sigue leyendo e inspírate!

Septiembre 26, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Esta tendencia demuestra que dos colores pueden transformar por completo una manicura.

Instagram: @nodimado.nails

1. Uñas bicolor en tonos pastel

Esta propuesta combina diferentes parejas de colores sobre uñas almendradas. Azul con celeste, morado con lila, amarillo con verde y vino con tonos rosados crean una manicura en la que cada dedo tiene su propia combinación.

El acabado magnético aporta un brillo suave a una de las mitades y hace que el diseño cambie ligeramente con la luz. Una opción ideal para quienes quieren llevar varios colores sin que la manicura pierda armonía.

2. Uñas bicolor abstractas

Los tonos propios del otoño también funcionan en este tipo de manicura. Este diseño de uñas combina vino, azul, verde oliva, naranja y marrón sobre una base clara mediante formas curvas y bloques de color.

Aunque cada uña presenta una composición diferente, repetir la misma paleta consigue que todo el diseño se vea conectado. Es una alternativa a la clásica manicura otoñal de un solo color.

3. Uñas bicolor con efecto cat eye

El efecto magnético también puede llevarse a todo color. Este diseño apuesta por combinaciones contrastantes como azul con verde, rosa con rojo y amarillo con marrón.

El brillo tipo cat eye añade profundidad al diseño y consigue que uno de los colores destaque todavía más dependiendo de cómo incide la luz. El resultado es llamativo sin necesidad de añadir dibujos o aplicaciones.

4. Uñas de dos colores con diseño gráfico

@daimonion.mx lleva las uñas bicolor hacia un estilo más gráfico. Verde, vino, morado, dorado y rosa se combinan sobre una base blanca mediante bloques de color con formas curvas. El contraste entre el fondo claro y los tonos oscuros hace que cada combinación destaque todavía más, mientras que el acabado brillante aporta dimensión a la manicura.

5. Uñas bicolor con lunares

Una versión más divertida llega de la mano de @makokinails. En lugar de limitarse a dividir cada uña en dos partes, el diseño combina bloques de color con pequeños lunares en tonos contrastantes. Naranja, morado, verde, azul y rojo aparecen sobre bases claras y se mezclan de manera diferente en cada dedo. Es una forma original de llevar las uñas de dos colores y añadir nail art sin saturar el diseño.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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