6 diseños Blue Latte Nails que serán la obsesión del otoño 2026

¿Qué son las Blue Latte Nails?

Las Blue Latte Nails son una tendencia de manicura que mezcla tonos marrón café con diferentes matices de azul, generalmente sobre bases translúcidas o lechosas. La clave está en que los colores no suelen aparecer completamente separados, sino difuminados entre sí, creando un acabado suave que recuerda a la mezcla de café, leche y espuma.

Si buscas inspiración para llevarlas este otoño, estos seis diseños muestran distintas maneras de interpretar la tendencia.

1. Blue Latte Nails con efecto smoky

Una de las versiones más sutiles, el diseño combina una base azul grisácea translúcida con manchas marrón chocolate concentradas principalmente en las puntas. El efecto difuminado hace que ambos tonos parezcan humo sobre la uña, mientras que el acabado brillante aporta profundidad.

2. Blue Latte Nails magnéticas

Esta es un diseño con una tendencia hacia un acabado más oscuro y sofisticado. Sobre uñas cortas aparecen tonos café profundo y azul acero con un efecto luminoso que recuerda al cat eye. La transición entre ambos colores cambia visualmente según la luz, haciendo que el azul destaque sobre la base marrón.

3. Blue Latte Nails almendradas

Para quienes prefieren uñas largas, este es un diseño con una versión almendrada en la que el azul pastel y el marrón caramelo se alternan y difuminan sobre una base translúcida. Algunas uñas concentran el café cerca de la cutícula y otras en las puntas, evitando que el diseño sea completamente uniforme.

4. Blue Vanilla Ice Coffee Nails

Este es uno de los diseños que tiene contraste entre café y azul se vuelve protagonista. Los tonos marrón caramelo ocupan buena parte de la uña y terminan fundiéndose con un azul claro de acabado casi lechoso. El resultado recuerda visualmente a las capas de un iced latte, pero llevado a una manicura brillante y abstracta.

5. Uñas café y azul efecto cristal

Este diseño apuesta por la transparencia. El marrón aparece en diferentes intensidades sobre una base prácticamente cristalina y se encuentra con pequeñas zonas azul hielo en los extremos. El acabado tipo jelly hace que los colores tengan mayor profundidad sin perder ligereza.

6. Blue Latte Nails marmoleadas

Un diseño que transforma la tendencia con un efecto marmoleado. Marrón espresso, blanco lechoso y azul grisáceo se mezclan formando remolinos irregulares sobre cada uña. La combinación recuerda al momento en el que la leche comienza a mezclarse con el café, por lo que es una de las interpretaciones más literales del concepto Blue Latte.

Aunque los tonos chocolate, espresso y caramelo continúan siendo clásicos de la temporada, las Blue Latte Nails ofrecen una manera inesperada de actualizarlos. El azul rompe con la calidez tradicional de los marrones y crea un contraste que funciona especialmente bien con acabados translúcidos, magnéticos y difuminados.