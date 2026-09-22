Castaño difuminado de otoño: el color de pelo de Amal Clooney que ilumina el rostro y rejuvenece el rostro

Con el cambio de estación a otoño los tonos castaños recuperan protagonismo, pero esta temporada se llevan con mayor dimensión y luminosidad. Amal Clooney lo demuestra con el castaño difuminado de otoño, una coloración que mezcla una base profunda con reflejos cálidos y sutiles para conseguir un cabello brillante y lleno de movimiento.

Detrás de este nuevo look se encuentra su hairstylist Dimitris Giannetos, quien bautizó el tono como autumn blurred brown. El objetivo fue cambiar las mechas veraniegas de la actriz en un castaño más intenso, pero sin cubrirlas por completo, dejando que los reflejos claros entre el cabello.

¿Qué es el castaño difuminado de otoño?

El castaño difuminado de otoño es una coloración multidimensional en la que diferentes tonos de marrón se mezclan entre sí para evitar un acabado uniforme. En el caso de Amal Clooney, la combinación cuenta con tonos chocolate cálidos, lowlights y reflejos más claros, creando profundidad y haciendo que las antiguas mechas se integren de manera mucho más discreta en la base oscura.

La clave está precisamente en el efecto difuminado: no existe una separación marcada entre los tonos claros y oscuros, sino una transición suave que consigue que el cabello conserve luminosidad incluso al llevar un color más profundo.

¿Por qué el castaño difuminado de otoño ilumina el rostro?

Los puntos de luz son importantes para conseguir un efecto rejuvenecedor, para recrear un resultado similar al de Amal Clooney, se puede partir de un castaño medio cálido acompañado de babylights muy finas alrededor del rostro.

Estas mechas delicadas aportan luminosidad en las zonas más cercanas a la cara, mientras que el resto de la melena conserva el color profundo de los tonos chocolate. Getty Images

Por esta razón, el castaño difuminado puede ser una alternativa para quienes quieren oscurecer su cabello durante el otoño sin renunciar por completo a los reflejos claros.

Una forma de transformar las mechas del verano

Una de las características más interesantes de esta tendencia es que si ya tenías babylights, este tinte permite aprovechar las mechas que ya existen en el cabello. Giannetos explicó que, en lugar de eliminar los highlights de verano de Amal Clooney, buscó suavizarlos para que continuaran apareciendo sutilmente a través del nuevo castaño. De esta forma, el cambio hacia un color más oscuro resulta gradual y conserva la dimensión de la melena.

Esto hace que el castaño difuminado de otoño pueda servir como inspiración para quienes llevan balayage, babylights o mechas doradas y quieren adaptar su color a la nueva temporada sin teñir todo el cabello de un solo tono.

Cómo pedir el castaño difuminado de otoño en el salón

Si quieres conseguir un resultado parecido, la referencia principal es un castaño medio cálido y multidimensional, acompañado de reflejos muy finos e integrados. En lugar de pedir un castaño chocolate uniforme, puedes solicitar que se conserven algunos puntos de luz y añadir babylights alrededor del rostro. El resultado deberá adaptarse al color natural del cabello, las mechas previas y el efecto que quieras conseguir. También es recomendable llevar fotografías como referencia para que el colorista pueda interpretar mejor la mezcla de tonos y adaptar la técnica a tu cabello.