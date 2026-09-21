Chocolate brunette: el color de pelo de Hailey Bieber que favorece a todos los tonos de piel

Hailey Bieber vuelve a marcar la pauta en tendencias de pelo. De cara al otoño, la modelo y fundadora de Rhode dejó atrás los castaños más claros para apostar por un chocolate brunette mucho más profundo: un marrón oscuro, brillante y con matices que recuerdan al chocolate y al espresso. El cambio, realizado por el colorista Matt Rez, confirma que los tonos castaños intensos serán una de las grandes apuestas de la temporada.

¿Qué es el chocolate brunette?

El chocolate brunette es un color de pelo castaño que combina profundidad, brillo y diferentes matices de marrón para conseguir un acabado multidimensional. A diferencia de un castaño oscuro uniforme, este tono busca conservar movimiento y luminosidad para evitar que el cabello se vea plano.

Además, no existe una sola versión. La gama puede ir desde un milk chocolate cálido y luminoso hasta chocolates oscuros cercanos al espresso. Precisamente esta variedad es una de las razones por las que se ha convertido en un tono tan versátil.

El nuevo color de pelo de Hailey Bieber

Hailey Bieber ya había experimentado con distintas versiones del castaño, pero para otoño 2026 llevó su cabello hacia un dark chocolate brunette considerablemente más intenso.

El resultado mantiene la esencia natural de su melena, pero añade mayor profundidad mediante un marrón chocolate oscuro con matices espresso y un acabado ultrabrillante. Aunque el color es intenso, conserva suficiente dimensión para que el resultado no se confunda con un negro uniforme.

Es también una evolución de los tonos que llevó durante los últimos meses. En verano, Hailey apostaba por un milk chocolate brunette más cálido; ahora, el chocolate se vuelve más oscuro y sofisticado para recibir la nueva temporada.

¿Por qué el chocolate brunette favorece a todos los tonos de piel?

Una de las grandes ventajas del cabello chocolate es que puede personalizarse según el tono y, especialmente, el subtono de la piel. El secreto está en elegir correctamente los reflejos que acompañan al marrón.

En pieles de subtono cálido, los chocolates con destellos dorados, caramelo o miel pueden aportar luminosidad. Los subtonos fríos pueden inclinarse hacia chocolates neutros, cacao o mocha, mientras que las pieles neutras tienen mayor libertad para experimentar con versiones claras u oscuras.

Las pieles oliva también pueden beneficiarse de chocolates profundos y ligeramente cálidos, mientras que en pieles más oscuras los tonos dark chocolate y espresso crean un resultado intenso y brillante.

Por eso, más que elegir exactamente el mismo color de Hailey Bieber, la clave está en encontrar la versión de chocolate brunette que mejor se adapte al subtono de cada piel.

Cómo pedir un chocolate brunette en el salón

Llevar una fotografía de referencia siempre será la manera más sencilla de comunicar el resultado que buscas. Si el nuevo pelo de Hailey Bieber es la inspiración, pide un castaño chocolate oscuro y brillante con profundidad espresso, pero sin perder dimensión.

También puedes pedir al colorista que adapte la temperatura del marrón a tu piel. Algunas personas necesitarán reflejos ligeramente dorados para iluminar el rostro, mientras que otras se beneficiarán de una base más neutra o fría.

El objetivo es que el cabello conserve diferentes matices incluso cuando el color sea oscuro. Un gloss puede convertirse en el complemento ideal para potenciar el brillo y refrescar el tono entre visitas al salón.

El nuevo look de Hailey Bieber lleva esta tendencia a su versión más intensa: un chocolate brunette profundo, elegante y adaptable que demuestra que el castaño está lejos de ser un color aburrido. La clave para llevarlo está en personalizar sus matices para encontrar el chocolate perfecto para cada piel.