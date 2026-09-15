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Moda

Chartreuse, el color inesperado que está conquistando el street style de NYFW 2026

El verde ácido dejó atrás su fama de difícil y encontró nuevas fórmulas para llevarse con marrón, estampados animales y prendas de corte relajado

Septiembre 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - New York Fashion Week September 2026

Chartreuse, el color inesperado que está conquistando el street style de NYFW 2026

305pics/Getty Images

El chartreuse dejó de ser una apuesta reservada para quienes buscan llamar la atención y comenzó a ocupar un lugar mucho más interesante en las calles de Nueva York. Durante la Semana de la Moda, el verde amarillento apareció en prendas protagonistas, combinaciones con estampado animal y piezas de inspiración setentera, convirtiéndose en uno de los colores que mejor explican el ánimo experimental de esta edición.

Del color polémico a favorito del street style

Entre los tonos vistos durante New York Fashion Week 2026, el chartreuse destaca precisamente porque no busca pasar desapercibido. Su posición entre el amarillo y el verde produce una tonalidad eléctrica, ligeramente ácida, que puede parecer difícil de incorporar a un armario tradicional.
Su presencia tampoco comenzó en las calles. El color ya había aparecido en propuestas de firmas como Balmain, Dior, Miu Miu, Prada y Ashlyn para otoño-invierno 2026, donde encontró distintas interpretaciones. El paso siguiente era comprobar si podía abandonar la pasarela y funcionar en prendas reales, combinadas con piezas que las personas ya tienen en su clóset.

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Nueva York ofreció esa respuesta. Uno de los looks captados durante Fashion Week combinó un top verde chartreuse con una falda midi de estampado de cebra, una mezcla que lleva el color hacia un terreno mucho más expresivo. En otro caso, una pieza chartreuse con flecos largos apareció junto a pantalones marrones y zapatos a juego, demostrando que el tono puede convivir con una paleta otoñal sin perder su fuerza.

Por qué el chartreuse funciona mejor de lo que parece

La dificultad del chartreuse también explica parte de su atractivo. A diferencia del negro, el café o el azul marino, no funciona como un neutro automático. Exige tomar una decisión cromática y, por eso mismo, puede cambiar por completo una combinación sencilla.
La estrategia que está ganando terreno consiste en no intentar suavizarlo demasiado. El verde chartreuse puede acompañarse de marrón chocolate, café, gris carbón o negro para equilibrar su intensidad, mientras que una mezcla con blanco o crema produce un resultado más luminoso. Con estampados como cebra o leopardo adquiere una lectura más maximalista, cercana al espíritu lúdico que suele definir el street style neoyorquino.
También funciona en pequeñas dosis. Un bolso, unos zapatos, un suéter llevado sobre los hombros o incluso unas medias pueden introducir el tono sin obligar a construir todo el conjunto alrededor de él.

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Chartreuse, el color inesperado que está conquistando el street style de New York Fashion Week

Pinterest

El color que conecta primavera y otoño

Otro detalle interesante es su capacidad para moverse entre temporadas. Aunque su intensidad suele asociarse con la ropa de primavera y verano, las calles de Nueva York demostraron que puede adquirir una lectura completamente distinta cuando se combina con materiales y colores propios del otoño.
El contraste con ante, cuero, lana o denim oscuro lo vuelve menos tropical y más urbano. Incluso una prenda sencilla en chartreuse puede adquirir una apariencia sofisticada cuando se acompaña con accesorios marrones y siluetas sobrias.
Ese cambio resulta relevante porque la tendencia cromática ya no depende únicamente de que un color aparezca en las pasarelas. El street style funciona como una prueba inmediata ya que muestra qué tonos consiguen salir de las fotografías editoriales y convertirse en opciones que alguien realmente quiere vestir.

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Chartreuse, el color inesperado que está conquistando el street style de New York Fashion Week

SparklyGold

Cómo llevar chartreuse sin complicar el clóset

Para incorporarlo por primera vez, una buena alternativa es elegir una sola pieza y construir el resto alrededor de colores conocidos. Un pantalón chartreuse con camisa blanca, una falda midi con suéter café o un bolso de este tono junto a un abrigo negro permiten que el color tenga presencia sin dominar toda la imagen.
Quienes prefieran una propuesta más atrevida pueden seguir la fórmula que apareció en Nueva York: chartreuse más estampado animal. La combinación funciona porque ambos elementos comparten una actitud llamativa, pero el fondo neutro del estampado permite que el verde conserve el protagonismo.

streetstyle NYFW street style
Eurídice Aiymet Garavito García
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