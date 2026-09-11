Paris Hilton brilla de pies a cabeza con un vestido plateado

Paris Hilton llevó el brillo de la joyería a la silueta completa durante la quinta edición de Caring for Women 2026, celebrada en The Pool, en Nueva York. Para la ocasión, eligió un vestido plateado de Gucci elaborado sobre tul y completamente bordado con piedras y lentejuelas, una pieza que convirtió la superficie del vestido en el principal recurso visual de su aparición.

Un vestido plateado pensado para captar la luz

El diseño que llevó Paris Hilton cubre la silueta con una superficie de brillo continuo. El trabajo de piedras y lentejuelas crea una textura uniforme que, lejos de depender de grandes volúmenes o una construcción complicada, concentra toda la atención en el material.

El vestido tiene manga larga y cuello alto, dos elementos que contrastan con la naturaleza resplandeciente de la pieza. La silueta mantiene una línea larga y depurada, permitiendo que el bordado sea el protagonista. La elección resulta particularmente interesante porque el plateado aparece aquí como una propuesta integral y no como un detalle aislado. El efecto comienza en el vestido y continúa a través de los accesorios, construyendo una imagen coherente alrededor del brillo.

El bolso Dionysus suma una segunda dosis de cristales

Paris Hilton acompañó el vestido con un bolso Dionysus de Gucci decorado con cristales. El accesorio mantiene la misma conversación visual del vestido, pero introduce una superficie diferente y una escala más pequeña.

Esta decisión evita que el bolso compita con la pieza principal. En lugar de incorporar un color contrastante, Paris Hilton mantiene la paleta plateada y permite que los cristales funcionen como una extensión del vestido.

El resultado muestra una manera precisa de trabajar un conjunto de noche cuando una prenda ya concentra una gran cantidad de detalles: los accesorios pueden continuar el mismo lenguaje sin añadir una nueva dirección estética.

El plateado ocupa un lugar central en la noche

La elección de Paris Hilton adquiere mayor interés al observar que el plateado también apareció en otro de los looks de la velada. Alix Earle llevó un vestido de Gucci con lentejuelas plateadas bordadas sobre una base de tul, escote halter y una profunda espalda descubierta. Las dos propuestas parten del mismo recurso —las lentejuelas plateadas—, pero llegan a resultados diferentes. Paris Hilton apuesta por una cobertura completa y una silueta de manga larga, mientras Alix Earle incorpora una construcción más abierta en la espalda.

Esa diferencia demuestra que el brillo puede modificar por completo su efecto dependiendo de cómo se distribuya sobre el cuerpo. En el caso de Paris Hilton, el resultado se acerca a una imagen de joyería llevada al terreno del vestido.

Paris Hilton brilla de pies a cabeza con un vestido plateado Noam Galai/Getty Images for Kering Foundation

Un ejercicio de coherencia entre vestido y accesorios

El conjunto también destaca por la relación entre textura y color. El plateado domina vestido y bolso, mientras el cabello rubio y el maquillaje mantienen una apariencia definida que no introduce elementos visuales capaces de restar protagonismo al bordado.

La imagen de Paris Hilton en la alfombra de Caring for Women muestra precisamente esa intención: una silueta completamente cubierta de brillo frente al fondo oscuro del evento. El contraste hace que las lentejuelas y las piedras adquieran todavía mayor presencia.

Para una noche en la que distintas invitadas recurrieron al negro, el rojo, el azul eléctrico y los tonos nude, Paris Hilton eligió una propuesta construida alrededor de una sola idea y llevada hasta sus últimas consecuencias. El resultado convierte un vestido de fiesta en una pieza prácticamente joya, donde cada movimiento depende de cómo la superficie refleja la luz.