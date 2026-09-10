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Moda

El bolso Fendi Peekaboo ahora se puede personalizar con tus iniciales

La nueva versión del icónico bolso forma parte de la primera colección de Maria Grazia Chiuri para Fendi y recupera la apertura característica del diseño original

Septiembre 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
FENDI My Peekaboo_Lookbook Editorial Images by Laura Sciacovelli_04.jpg

El bolso Fendi Peekaboo ahora se puede personalizar con tus iniciales

Fendi

El Fendi Peekaboo incorpora un nuevo elemento personal: ahora puede llevar las iniciales de quien lo usa. Bajo el nombre My Peekaboo, la casa italiana introduce una propuesta que combina la silueta de uno de sus bolsos más reconocibles con un servicio de personalización pensado para convertir cada pieza en un objeto más individual. La opción está disponible desde el 3 de septiembre de 2026 en boutiques Fendi y en su sitio web.

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Maria Grazia Chiuri revisa un icono de Fendi

My Peekaboo forma parte de la colección otoño-invierno 2026-27, la primera diseñada por Maria Grazia Chiuri para Fendi. Para esta propuesta, la diseñadora vuelve sobre la silueta original del Peekaboo y recupera su característica apertura, uno de los elementos que distingue al bolso desde su creación.
El gesto tiene interés porque Maria Grazia Chiuri construye su llegada a la casa a partir de un diseño que ya forma parte de su identidad. En lugar de sustituir sus códigos, los conserva y añade una posibilidad que modifica la relación entre el accesorio y su propietaria ya que las iniciales convierten una pieza reconocible en una versión vinculada a una persona concreta.

¿Qué es My Peekaboo?

La nueva propuesta mantiene la esencia del Peekaboo, pero incorpora la personalización como parte de la experiencia del bolso. Cada mujer puede llevar sus propias iniciales, un detalle que introduce una diferencia evidente entre piezas que parten de una misma silueta.
La campaña de lanzamiento lleva esta idea al terreno de la personalidad. Monica Bellucci, Valeria Golino, Tang Yan y Yara Shahidi protagonizan las imágenes realizadas por Laura Sciacovelli en Roma. Cada una aparece con su propio My Peekaboo personalizado, reforzando la idea de que el bolso puede adaptarse a distintas identidades sin perder los códigos que lo hacen reconocible.

FENDI My Peekaboo_M_Lookbook Editorial Images by Laura Sciacovelli_06.jpg

El bolso Fendi Peekaboo ahora se puede personalizar con tus iniciales

Fendi

El lujo apuesta por piezas más personales

La personalización responde a una transformación interesante dentro del consumo de accesorios de lujo. Cuando un bolso se convierte en un objeto ampliamente reconocido, su valor ya no depende exclusivamente de que sea identificable. También adquiere importancia aquello que permite distinguir una pieza de otra y establecer una relación más íntima con su propietaria.
En ese sentido, las iniciales cumplen una función sencilla, pero efectiva. No alteran la silueta ni convierten al Peekaboo en un diseño completamente diferente; añaden información personal sobre una estructura que ya tiene una fuerte identidad visual. El resultado conserva el carácter icónico del modelo mientras introduce una forma de individualización.
El servicio My Peekaboo ya está disponible en las boutiques de Fendi y en su sitio web desde el 3 de septiembre.

Fendi bolso Maria Grazia Chiuri
Eurídice Aiymet Garavito García
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