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Moda

Montblanc celebra 100 años de artículos de piel durante New York Fashion Week

La firma convirtió el Crane Club de Nueva York en una experiencia dedicada a la artesanía, con piezas históricas, personalización y un homenaje a la escritura

Septiembre 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Montblanc celebra 100 años de artículos de piel durante New York Fashion Week

Montblanc

Montblanc celebró el centenario de sus artículos de piel con una experiencia especial durante New York Fashion Week, llevando al Crane Club de Nueva York una propuesta que conectó su herencia en marroquinería con su cultura de la escritura. El encuentro reunió a figuras como Paul Anthony Kelly, Jamie Campbell Bower y Alexandra Daddario, además de los embajadores de la Maison Rupert Friend, Seo Kangjun, Kerem Bürsin y Alfonso Herrera.

Un siglo de piel ligado a la escritura

La historia de Montblanc con los artículos de piel comenzó en 1926, cuando la movilidad internacional estaba transformando la manera de viajar y trabajar. La firma presentó entonces sus primeros productos de esta categoría: fundas para instrumentos de escritura pensadas para proteger las plumas durante los desplazamientos.
Ese origen explica una de las características que la Maison conserva un siglo después: la marroquinería no aparece como una categoría aislada, sino como una extensión de su relación con la escritura. La función sigue siendo fundamental, pero los objetos actuales incorporan una dimensión más amplia, pensada para acompañar el trabajo creativo y la vida cotidiana.

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El Writing Traveler lleva el escritorio fuera de casa

Uno de los protagonistas de la celebración fue una instalación de gran formato del Writing Traveler briefcase, una pieza inspirada en los antiguos gabinetes de curiosidades. Su diseño reúne compartimentos para instrumentos de escritura, cuadernos, pequeños artículos de piel y un reloj, y puede abrirse para convertirse en un espacio de trabajo portátil.
La propuesta resulta especialmente relevante para entender cómo ha evolucionado la categoría de lujo en Montblanc. El bolso ha dejado de funcionar únicamente como contenedor para convertirse en una herramienta organizada alrededor de alguna actividad como escribir, crear y trabajar en movimiento. Es una reinterpretación contemporánea del maletín tradicional, pero conserva la relación histórica de Montblanc con el escritorio.

Montblanc Celebrates 100 Years Of Leather Goods During New York Fashion Week

Montblanc celebra 100 años de artículos de piel durante New York Fashion Week

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Montblanc

Personalización y escritura a mano

La experiencia también incorporó el Montblanc Desk, diseñado por el director artístico de la Maison, Marco Tomasetta, donde los invitados pudieron personalizar una selección de pequeños artículos de piel. A unos pasos, una estación de postales recuperó un gesto cada vez menos habitual como escribir un recuerdo a mano y enviarlo por correo.
El detalle tiene peso dentro de la celebración porque devuelve la escritura a una experiencia física. En lugar de limitar el aniversario a una exhibición de productos, Montblanc construyó distintas actividades alrededor de los objetos que forman parte de su identidad.

Montblanc Celebrates 100 Years Of Leather Goods During New York Fashion Week

Fiona Palomo y Montblanc

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Montblanc

Una nueva lectura de la marroquinería de lujo

La dirección de Marco Tomasetta, quien asumió su posición en 2021, ha reforzado la conexión entre la cultura de la escritura y el diseño de artículos de piel de la Maison. Esa continuidad permite leer el centenario no solo como una celebración histórica, sino como una oportunidad para revisar una categoría que sigue adaptándose a las necesidades de quienes trabajan y crean fuera de un espacio fijo.
La elección de New York Fashion Week también sitúa a Montblanc dentro de una conversación más amplia sobre el lujo contemporáneo: la importancia de la experiencia, la personalización y los objetos concebidos para acompañar rutinas reales. En este caso, la firma encuentra en su propio archivo una idea que todavía resulta vigente, la de crear piezas capaces de trasladar el ritual del escritorio a cualquier lugar.

El centenario de sus artículos de piel, así, no mira únicamente hacia 1926. También plantea qué significa hoy diseñar un objeto para permanecer durante años en la vida de quien lo utiliza.

Montblanc NYFW aniversario
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