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¿Qué reloj regalarle a tu novio? El Hublot que combina diseño, tecnología y un inesperado tacto aterciopelado

El Big Bang Original Soft Touch existe en negro y rojo, tiene cronógrafo automático, 72 horas de reserva de marcha y una caja de 43 milímetros

Septiembre 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Qué reloj regalarle a tu novio? El Hublot que combina diseño, tecnología y un inesperado tacto aterciopelado

Hublot

Un reloj puede ser uno de esos regalos que acompañan durante años, pero elegirlo para alguien más implica algo más que conocer su estilo. El Big Bang Original Soft Touch de Hublot propone una opción especialmente interesante para un hombre que aprecia la relojería, los materiales innovadores y los accesorios con una presencia marcada. Su particularidad está en un compuesto de caucho texturizado que cubre parte de la caja, el bisel, la esfera y la correa, creando una superficie suave al tacto que se siente distinta a la de un reloj convencional.

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Un regalo para quien ya tiene buen gusto definido

La colección está disponible en dos versiones: All Black y All Red. La primera recupera uno de los códigos más reconocibles de Hublot, mientras que la segunda lleva el color rojo a una propuesta mucho más contundente.
El All Black combina una caja de titanio negro con pulsadores tratados en DLC y el compuesto de caucho de tacto suave. El resultado es completamente monocromático, pero la textura introduce diferentes niveles visuales que permiten distinguir la arquitectura de la caja y los detalles de la esfera.
El All Red, por su parte, toma como referencia el trabajo de Hublot con la cerámica roja de alta tecnología, presentada por la firma en 2018. Es una alternativa para alguien que no busca un reloj discreto y que entiende la relojería también como parte de su forma de vestir.

¿Qué tiene de especial el Soft Touch?

La innovación no está únicamente en que el reloj utilice caucho. Hublot desarrolló un proceso de sobremoldeo mediante herramientas específicas para integrar la textura directamente en el material. La superficie está formada por miles de microelementos que producen esa sensación aterciopelada, pero mantienen la resistencia asociada con el caucho utilizado por la manufactura.
Para un regalo, este detalle importa porque convierte una característica técnica en algo que realmente puede percibirse al utilizar la pieza. No es una decoración añadida sobre el reloj: la textura forma parte de su construcción.

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¿Qué reloj regalarle a tu novio? El Hublot que combina diseño, tecnología y un inesperado tacto aterciopelado

Hublot

Un cronógrafo para usar todos los días

El Big Bang Original Soft Touch incorpora el calibre Unico HUB1280, un cronógrafo automático desarrollado internamente por Hublot. Cuenta con rueda de columnas, doble embrague, construcción en capas y rotor de tungsteno esqueletizado, además de una reserva de marcha de 72 horas.
La caja mide 43 milímetros, tiene una hermeticidad de 10 ATM y combina titanio con el compuesto de caucho texturizado. La correa, además, utiliza el sistema One Click de Hublot, que permite cambiarla sin necesidad de herramientas y conserva la integración visual con la caja.

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¿Qué reloj regalarle a tu novio? El Hublot que combina diseño, tecnología y un inesperado tacto aterciopelado

Cortesía

¿Cuánto cuesta este reloj Hublot?

Tanto el All Black como el All Red tienen un precio de 24 mil 400 euros equivalente a 24 mil 900 dólares o 19 mil 600 libras esterlinas. En ambos casos, se trata de una pieza de alta relojería pensada para quien considera el reloj una adquisición importante y no simplemente un accesorio.
Por eso, más que preguntarse si es un reloj para hombre, la pregunta interesante antes de regalarlo es otra: ¿él elegiría un reloj que se hace notar? Si la respuesta es sí, el Big Bang Original Soft Touch tiene precisamente esa combinación poco habitual de ingeniería, diseño y una experiencia táctil que no se entiende del todo hasta tenerlo en la muñeca.

reloj alta relojería
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