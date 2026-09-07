Estos son los colores de uñas que favorecen a las pieles morenas y serán tendencia en otoño 2026

Hablar de colores de uñas que favorecen a las pieles morenas no significa limitar la paleta a ciertos tonos. La clave está en el contraste y, sobre todo, en el subtono de la piel, los colores intensos y saturados, los tonos joya y los matices tierra suelen crear una armonía especial en pieles medias a profundas, mientras que los esmaltes más brillantes pueden aportar un contraste llamativo y luminoso.

Chocolate

Profundo y cálido, este es uno de los tonos por excelencia de la paleta otoñal, en pieles morenas, este color crea una armonía muy favorecedora y resalta especialmente los subtonos cálidos y dorados. Desde el cacao intenso hasta colores más claros , es una alternativa elegante al clásico negro.

Borgoña / vino tinto

El borgoña regresa cada año, y cada temporada otoñal toma especial protagonismo. Su mezcla entre rojo y vino crea un contraste elegante sobre las pieles morenas y funciona tanto en uñas cortas como largas. Para un resultado sofisticado, apuesta por versiones como el merlot o al oxblood.

Black cherry

A medio camino entre el rojo cereza, el borgoña y el negro, el black cherry es uno de esos tonos oscuros que transforman cualquier manicure. Sobre piel morena adquiere mayor profundidad y deja un acabado intenso y sofisticado. Es ideal para quienes buscan llevar uñas oscuras en otoño 2026 sin recurrir al negro tradicional.

Terracota

Uno de los mejores representantes de los tonos tierra es el terracota. Sus matices rojizos, cafés y ligeramente anaranjados complementan especialmente bien las pieles morenas de subtono cálido. Además, aporta ese efecto otoñal sin necesidad de elegir un esmalte demasiado oscuro.

Verde olivo

El verde olivo se convierte en una alternativa inesperada a los marrones y vinos clásicos. Su matiz terroso combina especialmente bien con pieles morenas y subtonos cálidos, creando un manicure moderno muy fácil de combinar con tu closet. Para otoño 2026, las versiones profundas y ligeramente apagadas serán las más elegantes.

Toffe

Si prefieres los colores neutros, el toffee es una opción más cálida que el beige tradicional. Esta mezcla de caramelo y café crea un efecto elegante y sobrio sobre las pieles morenas y puede funcionar como un nude dependiendo del tono de piel. Es discreto, elegante y perfecto para sumarse al aesthetic de colores cálidos del otoño.