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Belleza

Kendall Jenner cambia la raya en medio y de lado por el peinado que vuelve de los 2000

La modelo llevó una raya en zigzag con el cabello suelto durante su debut en la alfombra roja de Venecia, recuperando uno de los gestos capilares más reconocibles de la estética Y2K

Septiembre 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Kendall Jenner cambia la raya en medio y de lado por el peinado que vuelve de los 2000

Getty images

La raya en zigzag acaba de encontrar una nueva embajadora en Kendall Jenner. Para su debut en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, la modelo llevó el cabello largo y suelto con una separación irregular en el centro, un detalle que durante los primeros años de los 2000 acompañó desde peinados escolares hasta looks de celebridades. Esta vez, sin embargo, apareció con un acabado pulido y sofisticado que cambia por completo su lectura.

El detalle que modificó todo el peinado

Kendall Jenner llegó a Venecia para asistir al estreno de Wild Horse Nine con un vestido de archivo de Giorgio Armani perteneciente a la colección otoño-invierno 1995. La pieza, cubierta de detalles brillantes y motivos florales, ya establecía una referencia clara hacia otra época, pero el cabello evitó competir con ella.
Llevó la melena suelta, larga y pulida, dejando que la raya irregular fuera visible desde la línea de nacimiento hasta la parte superior de la cabeza. No recurrió a horquillas, accesorios ni un peinado elaborado. El gesto fue suficiente para alterar la apariencia de una melena que, con una raya convencional, habría resultado mucho más predecible.

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La raya en zigzag que definió los 2000

La separación en zigzag fue uno de los recursos capilares más reconocibles de finales de los noventa y principios de los 2000. Se conseguía con un peine de cola y podía acompañar coletas, cabello lacio, moños o simplemente una melena suelta.
Su popularidad tenía también una explicación práctica. La línea irregular permitía distribuir el cabello de una manera distinta a la raya recta y podía aportar volumen visual en la zona superior. Durante aquella época, además, formaba parte de una estética mucho más amplia que incluía pinzas de mariposa, mechones marcados, diademas dentadas y accesorios de colores.
El problema de su regreso siempre ha sido el mismo: cómo recuperar el código sin recuperar todo el disfraz y Kendall Jenner ofreció una respuesta bastante precisa.

El truco está en no exagerar el Y2K

La modelo no acompañó la raya con un peinado excesivamente voluminoso ni con accesorios que reforzaran la referencia dosmilera. El resto del cabello permanece limpio y elegante, mientras la separación funciona como el único elemento inesperado.
Ese contraste resulta especialmente relevante ahora que la nostalgia por los primeros años del milenio continúa apareciendo en la belleza. En 2026 ya hemos visto regresar otros códigos asociados con aquella época, desde las diademas en zigzag hasta determinadas versiones de la raya lateral. La diferencia es que las nuevas interpretaciones suelen eliminar los elementos más literales.

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Kendall Jenner debuta en el Festival de cine de Venecia

Getty images / Giorgio Armani

Cómo llevarla sin que parezca un peinado de época

Para reproducir el efecto de Kendall Jenner, lo más importante es trabajar sobre el cabello seco y utilizar un peine de cola para dibujar una línea quebrada desde la frente hacia la coronilla. No hace falta construir ángulos demasiado marcados; una irregularidad ligeramente imperfecta resulta más contemporánea.
Después, el cabello puede llevarse completamente suelto, con ondas suaves o lacio. Un producto ligero de fijación ayuda a mantener la separación sin endurecer la raíz. La intención no es conseguir una figura geométrica perfecta, sino romper la línea recta que hemos visto durante años.
También funciona especialmente bien cuando el resto del look permanece sencillo. Con un vestido de noche, como en Venecia, adquiere una sofisticación inesperada; con jeans y una camiseta, conserva su lado más nostálgico.

De vuelta, pero con otra actitud

Lo interesante de este regreso no es que la raya en zigzag vuelva exactamente como la recordábamos. Su aparición en una alfombra roja demuestra que los códigos de los 2000 pueden desprenderse de su contexto original y adquirir una lectura mucho más adulta.
Después de temporadas en las que la raya perfectamente centrada parecía la opción incuestionable, Kendall Jenner propone algo menos preciso y, precisamente por eso, más interesante. Quizá el próximo cambio de pelo no necesite un corte, un color ni centímetros de más: a veces basta con mover unos cuantos grados la línea que divide la melena.

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