Belleza

La raya lateral regresa, el gesto más simple que transforma tu peinado con naturalidad

Sin importar el largo o la textura del pelo, la raya lateral es ese gesto clásico que te enmarca el rostro con una nueva intención

October 22, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight

Edward Berthelot/Getty Images

Hay tendencias que vuelven no por nostalgia, sino porque tienen el poder de cambiar algo más profundo que una apariencia con naturalidad, y ese es el caso de la raya lateral —esa línea discreta que divide el cabello y marca el equilibrio del rostro— regresa en 2025 como un gesto de sofisticación consciente. Ya no es exclusiva de los cortes largos o de los peinados de alfombra roja; hoy, funciona con bobs pulidos, melenas medias e incluso con pixies texturizados.

El resurgimiento de la raya lateral no responde a una moda pasajera, sino a una necesidad de individualidad. El desplazamiento sutil de la raya hacia un lado crea una sensación de movimiento y naturalidad, la vimos en las pasarelas recientes de París, Milán y Nueva York donde hairstylists reinterpretaron este gesto clásico con un aire moderno: peinados con brillo líquido, ondas sueltas que caen de un lado del rostro y coletas bajas con mechones que enmarcan la mirada.

Más que un detalle estético, la raya lateral equilibra las facciones y puede suavizar o acentuar la expresión según sea la intención. En rostros redondos aporta verticalidad, en los alargados genera armonía y en los angulosos añade un toque de feminidad sin esfuerzo, pues, de hecho, este sencillo gesto se caracteriza por ser tan práctico como eficaz. Es el tipo de cambio que no requiere tijeras ni coloraciones, pero sí tiene el poder de alterar la percepción de quien la lleva.

Los expertos en imagen coinciden en que este regreso refleja una nueva fase del minimalismo capilar. Una vuelta inmediata a lo natural, pero con intención bien pensada. No se trata de crear un look perfecto, sino de encontrar el punto donde el rostro se sienta más auténtico. Un peinado con raya lateral bien ejecutado puede elevar cualquier atuendo, desde un blazer estructurado hasta un vestido de punto relajado y es que tiene la magia de convertir todo total look en un monumento a la elegancia, pero con una simpleza y practicidad que lo convierten en un clásico que nunca falla.

SaveInsta.to_566954547_18549704236006784_5357958237262497850_n.jpg

Si tu melena es corta, juega con un efecto húmedo o un toque de cera para mantener el control sin rigidez

Instagram

Si tu melena es corta, juega con un efecto húmedo o un toque de cera para mantener el control sin rigidez. En cabellos largos o con ondas, la raya lateral se luce mejor cuando hay volumen en la raíz y textura ligera en las puntas. Incluso los estilos más atrevidos —como el wet look o las melenas desordenadas tipo post-swim— se benefician de este gesto que aporta dirección y carácter.

El retorno de la raya lateral no busca reemplazar la central, sino ofrecer una alternativa emocional y ligeramente más fresca, moverse unos centímetros hacia un lado puede cambiar la manera en que te ves y te sientes. Es una invitación a redescubrirte frente al espejo con una nueva mirada, la tuya.

tendencias de pelo moda pelo
Eurídice Aiymet Garavito García
