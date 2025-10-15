Suscríbete
El labial favorito de Hoyeon de la pasarela Louis Vuitton Primavera 2026

Nos reunimos con la modelo y actriz coreana, y Pat McGrath, para obtener detalles de belleza exclusivos del programa

October 15, 2025 • 
Harper’s Bazaar
El_labial_favorito_de_Hoyeon_de_la_pasarela_Louis_Vuitton_Primavera_2026.jpg

Cortesía de Louis Vuitton

Por Jenna Rosenstein

La noticia de belleza más importante del año, sin duda, fue el lanzamiento de la colección de cosméticos de color de Louis Vuitton, liderada por la legendaria makeup artist Pat McGrath. Si bien los labiales, bálsamos y sombras de ojos recargables y ultralujosos llevan semanas disponibles en tiendas y online, el desfile de Primavera 2026 en París marcó la primera vez que los nuevos lanzamientos se presentaron en una pasarela.

“El desfile Primavera/Verano 2026 de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton fue una auténtica celebración del arte de vivir”, declara Pat McGrath, directora creativa de cosmética de Louis Vuitton para Harper’s Bazaar UK. “La belleza siguió esta filosofía con una piel luminosa, casi intacta: rostros frescos, auténticos y llenos de vida. Se trataba de la intimidad como lujo, despojándose del exceso para revelar la individualidad en su forma más pura”.

En el lenguaje del maquillaje, esa sensación de comodidad y bienestar se materializó con una piel fresca y radiante, una sombra de ojos neutra suave y brillante, y un toque de color translúcido en los labios. El backstage del desfile estuvo cerrado a la prensa, pero charlamos con la actriz, modelo y embajadora de la marca Louis Vuitton, Hoyeon, para descubrir algunos trucos del oficio, como su tono de labial favorito de la colección.

1. ¿Tienes una rutina matutina antes de un espectáculo?

Anoche me puse una mascarilla hidratante y esta mañana hice algunos estiramientos. A veces, incluso grito un poco para relajarme. También bebo mucha agua. Y, por supuesto, no puedo empezar el día sin mi americana helada; me despierta de verdad.

2. ¿Cómo describirías el look de belleza de hoy en sólo tres palabras?

¡Elegante, fresco y radiante! Súper sencillo, pero especial con La Beauté Louis Vuitton.

Louis_Vuitton_x_Hoyeon.jpg

Louis Vuitton x Hoyeon

Cortesía Louis Vuitton

3. Es la primera vez que vemos la belleza de Louis Vuitton en la pasarela. Háblame de los productos que se usaron en el desfile de hoy

Usaron una sombra de ojos marrón llamada Beige Memento. Me encanta esta paleta; está llena de bonitos tonos para diario, desde un luminoso marfil hasta un intenso bronce dorado, ¡y el estuche es súper chic! En mis labios, primero aplicaron el LV Rouge Fresh Thrill y luego el LV Rouge Wild Soul.

4. ¿Cuál es tu favorito y por qué?

Me encanta el labial Wild Soul; es mi tono favorito, un marrón rojizo natural. Es justo el tipo de labial que podría usar a diario.

maquillaje_Louis_Vuitton.jpg

Set de Louis Vuitton para Hoyeon

Cortesía Louis Vuitton

5. ¿Cuál es el pequeño detalle de maquillaje que te hace sentir más segura antes de salir?

Me siento segura cuando el equipo de Pat me maquilla los ojos; la sombra y el rímel siempre me revitalizan. Un toque de labial también me alegra. Para mí, el maquillaje refleja cómo quiero presentarme ese día, casi como una nueva personalidad. Hoy me siento femenina y relajada, lo que encaja con la visión de Nicolas de crear un mundo que se siente como tu propio espacio. Como modelos, solemos caminar con una actitud agresiva, pero esta vez Nicolas quería que nos moviéramos con naturalidad, nos sintiéramos como en casa y simplemente fuéramos nosotras mismas.

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US

