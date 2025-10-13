Suscríbete
Wellness

Guía rápida y realista para dejar de procrastinar

Dejar de postergar lo importante y recupera tu enfoque sin caer en la culpa ni en la falsa productividad

October 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6932260.jpg

Guía rápida y realista para dejar de procrastinar

Pexels

Postergar no siempre es falta de disciplina. A veces es miedo, saturación o el simple deseo de recuperar un poco de control frente a una lista interminable de pendientes. Pero cuando esa pausa se vuelve un hábito, el costo se nota: la ansiedad crece, la culpa aparece y el tiempo —ese bien tan escaso— se diluye sin resultados visibles.

Dejar de procrastinar no significa forzarte a la productividad absoluta, sino entender qué te está frenando. Lo primero es identificar si tu procrastinación proviene del perfeccionismo —no empiezo hasta tener el plan perfecto—, de la evasión emocional —me distraigo porque no quiero enfrentar el estrés—, o del cansancio acumulado —no tengo energía mental para más—. Una vez que reconoces el origen, puedes actuar con estrategia, no con culpa.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Five
Belleza
Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Divide el caos en tareas pequeñas

El cerebro evita lo abrumador. Si tienes un proyecto grande —como entregar un informe, limpiar tu espacio o enviar una propuesta—, desmenúzalo en pasos de diez minutos. Una vez que avanzas en uno, la sensación de logro activa dopamina, lo que naturalmente te impulsa a continuar.

Crea un entorno que te impulse

El entorno puede ser tu mayor aliado o tu peor saboteador. Apaga notificaciones, ordena el escritorio y deja a la vista solo lo necesario para la tarea que estás por hacer. A veces, un ambiente más silencioso y visualmente limpio basta para reducir la dispersión.

pexels-ron-lach-8086371.jpg

Crea un entorno que te impulse cumplir con tus deberes

Pexels

Usa el método de los cinco minutos

Prométete trabajar solo cinco minutos. Suena ridículo, pero funciona: el cerebro teme la inercia del inicio, no la continuidad. Una vez que arrancas, el impulso suele mantenerte concentrada mucho más tiempo del previsto.

Recompensa el avance, no la perfección

Procrastinar también es una forma de autocastigo. Cambia el enfoque: cada avance, por mínimo que parezca, merece reconocimiento. Terminar un correo pendiente o redactar un párrafo ya cuenta.

pexels-cord-allman-852631891-29196688.jpg

Usa el método de los cinco minutos

Pexels

Descansa sin culpa

El descanso no es el enemigo del enfoque, sino su condición. A veces necesitas dormir, comer o salir a caminar para poder volver con claridad. La procrastinación suele ser un signo de agotamiento más que de flojera.

Combatirla no se trata de hacer más, sino de hacerlo con sentido. La verdadera productividad no es llenar tu día de tareas, sino elegir cuáles merecen tu energía.

guia bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Wellness
Colores que debes evitar en tu look de otoño 2025 si buscas alejar la mala suerte, según el Feng Shui
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
One caucasian woman taking a brake during outdoor training in the park outdoor gym resting on the bars with supplement shaker in hand drinking water or supplementation happy smile copy space
Wellness
¿Mito o realidad: tomar batidos de proteína te hará subir de peso?
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Guía rápida para definir tu estilo personal
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-elly-fairytale-3822621.jpg
Wellness
Pequeños hábitos para transformar poderosamente la energía de tu hogar, según el Feng Shui
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman resting in doorway of balcony doors, resting. Single woman enjoying free weekend. Concept of selfcare.
Wellness
Alimentos para recuperar tu equilibrio cuando estás estresada
Estos alimentos elevan tu bienestar y te ayudan a encontrar calma en los momentos más desafiantes del día
September 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-ph-galtri-122917742-11869159.jpg
Wellness
Los 3 rituales matutinos que casi nadie hace al despertar —y pueden transformar tu día por completo
Tres rituales matutinos poco conocidos revelan cómo transformar la energía de tus días con gestos simples, íntimos y poderosos
September 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day One
Wellness
El ingrediente natural anticelulitis que debes incluir en tu cena
El jengibre, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es el ingrediente natural anticelulitis ideal para sumar a tu cena y cuidar la piel desde dentro
September 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sunset on the Autumn Equinox in New York City
Wellness
Así es como influye el equinoccio de otoño en el estado de ánimo y la salud
El cambio de estación trae ajustes en el ánimo, el sueño y la energía; conoce cómo el equinoccio de otoño impacta en la salud y el bienestar diario
September 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García