Suscríbete
Belleza

Los mejores flecos de la temporada para afinar la cara y elevar los pómulos

El fleco puede ser más que un cambio de look, es una herramienta de equilibrio facial

October 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 MTV Video Music Awards - Show

Los mejores flecos de la temporada para afinar la cara y elevar los pómulos

Getty Images

Cambiar de fleco es una de esas decisiones que, aunque parece menor, puede alterar por completo la forma en que se percibe un rostro. No se trata solo de seguir una tendencia, el corte correcto puede equilibrar las proporciones, enmarcar la mirada y hasta afinar visualmente las facciones. Esta temporada, los estilistas coinciden en tres tipos de fleco que logran ese efecto naturalmente favorecedor, versátil y con un aire sofisticado que se adapta tanto al cabello liso como al ondulado.

Fleco cortina

Clásico, romántico y con un toque francés, el curtain bang sigue siendo el favorito de las mujeres que buscan suavizar el rostro sin perder movimiento. Su caída natural hacia los costados crea un efecto óptico que alarga el rostro y realza los pómulos. Es ideal para quienes tienen frente amplia o facciones redondeadas, ya que genera una sensación de simetría y ligereza. Además, su mantenimiento es sencillo, sólo requiere un secado con cepillo redondo y algo de volumen en la raíz para mantener la apertura central.

a92e1c9bdb67e8ee0ca5ccffc869574c (1).jpg

Fleco cortina

Pinterest

Fleco desfilado lateral

Perfecto para quienes prefieren un look más discreto, pero con impacto visual. Este tipo de fleco, que se integra de forma fluida con el resto del cabello, enmarca la cara con una diagonal sutil que estiliza las líneas del rostro y da protagonismo a los pómulos. Funciona especialmente bien en rostros cuadrados o con mandíbula marcada, ya que suaviza la estructura ósea y aporta dinamismo. Además, tiene un efecto lifting natural pues al caer hacia un lado dirige la atención hacia la parte superior del rostro y los ojos.

3c1985aeab332450a2995f53b9a9c787 (1).jpg

Fleco desfilado lateral

Pinterest

Fleco recto y texturizado

Aunque suele asociarse a un estilo más audaz, el fleco recto puede ser profundamente favorecedor si se trabaja con textura. Al dejar las puntas ligeramente irregulares y despeinadas, se logra un contraste entre precisión y ligereza que rejuvenece el rostro. Este tipo de corte ayuda a acentuar los pómulos y aporta una sensación de equilibrio visual, sobre todo en rostros alargados o con frente alta.

093a1c100d064b5d199a34e6cb189cec (1).jpg

Fleco recto y texturizado

Pinterest

Más allá de la forma o el largo, el secreto está en adaptar el fleco a la personalidad y al movimiento natural del cabello. Un buen corte no se impone, se acompaña. Y en tiempos donde el autocuidado también se expresa a través de la imagen, elegir el fleco adecuado puede ser la manera más sencilla —y efectiva— de sentirse renovada sin perder la esencia.

flequillo otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three
Moda
Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025
October 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Five
Belleza
Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Dossier 137" (Case 137) Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Belleza
Canas con carácter, la elegancia de asumir el paso del tiempo con estilo
Las canas ya no son un signo de envejecimiento, sino una expresión de identidad; así es cómo ha evolucionado su percepción hasta convertirse en sinónimo de elegancia
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-10-08 141520 (1).png
Belleza
Sombras metálicas, el regreso del brillo espacial en el makeup de ojos 2025
El maquillaje metálico está de regreso con tonos que iluminan la mirada con un efecto galáctico, ideal para el otoño 2025
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-10-06 234301 (1).png
Belleza
Bob con microflequillo, el corte más atrevido y preciso de la temporada
El nuevo corte favorito de las pasarelas redefine la elegancia con líneas milimétricas, brillo geométrico y una actitud futurista que no teme al riesgo
October 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559309686_18538143544028134_5147745801131988753_n.jpg
Belleza
El flequillo de Demi Moore, un gesto icónico que vuelve a marcar tendencia 30 años después
Desde Striptease en los noventa hasta su look más reciente, Demi Moore demuestra que un flequillo puede ser mucho más que un corte
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García