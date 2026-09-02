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Perfumes

¿A qué huele el otoño? Las notas olfativas que serán tendencia en 2026

Del pistache y la vainilla bourbon a la ciruela, el cuero y el almizcle, la perfumería de otoño se aleja de los aromas previsibles para buscar composiciones más complejas

Septiembre 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿A qué huele el otoño? Las notas olfativas que serán tendencia en 2026

Pexels

El otoño de 2026 llega con una idea bastante clara en perfumería: los aromas cálidos ya no tienen que ser necesariamente dulces. Mientras la vainilla continúa dominando las preferencias, las nuevas tendencias se mueven hacia mezclas con maderas, cuero, frutas oscuras, especias, almizcles e ingredientes gourmand menos obvios. El resultado es una temporada en la que el perfume busca tener textura y personalidad, no solamente dejar una estela intensa.

El gourmand se vuelve más sofisticado

El pistache es uno de los ingredientes que mejor explica este cambio. Recientemente hay mucho interés por esta nota, que funciona tanto con vainilla, caramelo y otras facetas cremosas como con sándalo y acordes verdes. Ya no se trata únicamente de oler a postre: el pistache puede aportar una dimensión tostada, ligeramente salada y mucho más compleja.

La misma transformación alcanza a la vainilla. Después de varias temporadas dominadas por perfumes extremadamente dulces, comienza a ganar terreno una versión más adulta, acompañada por vainilla bourbon, tonka, café, azafrán, sésamo o acordes amaderados. El gourmand de 2026 conserva su lado reconfortante, pero pierde parte de la sensación azucarada que lo hizo viral.

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Perfumes gourmand para otoño 2026

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Ciruela y cereza para una temporada más oscura

Las frutas también están cambiando de registro. En lugar de los cítricos luminosos y las frutas tropicales que suelen dominar los meses cálidos, el otoño favorece ciruela, cereza negra, higo y grosella, ingredientes capaces de aportar profundidad sin convertir la fragancia en algo excesivamente pesado.
La ciruela resulta especialmente interesante porque puede moverse entre varios territorios: junto a rosa adquiere una faceta sofisticada; con vainilla se vuelve gourmand; con cuero, oud o maderas adquiere un carácter más oscuro. Esa versatilidad explica por qué las frutas profundas están encontrando un lugar importante en las nuevas composiciones.

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Ciruela y cereza para otoño 2026

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Cuero y ante pierden su lado severo

El cuero también está viviendo una transformación. Tradicionalmente asociado con perfumes intensos, secos o de marcada presencia, ahora aparece acompañado por vainilla, almizcle, flores, frutas y acordes ambarados que suavizan su carácter.
El ante sigue una dirección similar. Su textura olfativa resulta más aterciopelada y menos agresiva, lo que permite incorporarlo a perfumes cotidianos sin que la composición pierda sofisticación. Para otoño, es una alternativa interesante a los clásicos acordes de madera y ámbar.

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Cuero y ante pierden su lado severo

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Almizcle, madera e incienso: el perfume que se lleva cerca de la piel

El interés por los llamados skin scents tampoco desaparece. Los almizcles suaves, el sándalo y los ámbares cálidos continúan creciendo, pero ahora aparecen con más capas. La tendencia consiste en construir perfumes que comienzan discretos y revelan diferentes matices conforme permanecen sobre la piel.
Aquí entra también el incienso, acompañado por maderas ahumadas, vetiver y acordes minerales. Son perfumes menos literales y más atmosféricos, capaces de evocar una habitación de madera, una biblioteca antigua o el humo después de apagar una vela.

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Almizcle, madera e incienso en otoño 2026

El olor de la lluvia también encuentra su lugar

Entre las tendencias más inesperadas está el petrichor, el término utilizado para describir el olor que aparece cuando la lluvia cae sobre la tierra seca. Su creciente presencia en perfumería responde a una búsqueda de aromas que conecten con experiencias concretas y recuerdos, en lugar de limitarse a reproducir categorías tradicionales.
Este interés también explica el auge de notas terrosas, verdes y húmedas. Para el otoño, representan una alternativa menos obvia a la combinación de vainilla y canela y aportan una sensación mucho más cercana al paisaje.

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El olor de la lluvia también encuentra su lugar

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El perfume deja de tener una sola temporada

Quizá el cambio más interesante de 2026 no esté en una nota específica, sino en la forma de usar el perfume. Cada vez gana más terreno la idea de crear una especie de clóset olfativo, alternar fragancias según el estado de ánimo y combinarlas mediante layering.
Por eso el otoño ya no huele únicamente a vainilla, ámbar y especias. Puede oler a pistache tostado, ciruela oscura, cuero suave, lluvia sobre tierra o almizcle sobre la piel. La temporada se vuelve menos predecible justo cuando el perfume empieza a parecerse más a la forma en que realmente elegimos qué llevar.

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