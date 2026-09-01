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Moda

El nuevo bolso de Cartier llega en tres colores y así pensamos llevarlo este otoño

Negro, caramelo y burdeos definen la primera paleta del nuevo bolso Clash de Cartier, una propuesta de líneas depuradas que encuentra en el color una de sus mayores posibilidades

Septiembre 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El nuevo bolso de Cartier llega en tres colores y así pensamos llevarlo este otoño

Cartier

El nuevo bolso Clash de Cartier llega este otoño en tres tonos que funcionan de manera muy distinta frente al clóset: negro, caramelo y el característico burdeos de la Maison. Más allá de elegir el favorito, la paleta permite pensar el accesorio como una pieza capaz de cambiar de registro según las prendas que lo acompañen.

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Caramelo con tonos tierra

El caramelo encuentra su mejor terreno en una paleta cálida. Beige, camel, chocolate, marfil y diferentes tonalidades de café permiten construir una combinación armónica sin que el bolso pierda presencia.
También puede funcionar con denim oscuro o negro cuando se busca introducir un punto de calidez en un conjunto más sobrio. La piel del Clash está pensada para adquirir una pátina con el tiempo, por lo que este tono tiene además una cualidad especialmente interesante en un accesorio destinado a acompañar distintas temporadas.
La silueta ayuda. Su construcción inspirada en un sobre mantiene una apariencia limpia, mientras que el cierre joya introduce el detalle característico de la colección Clash sin añadir elementos innecesarios.

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Caramelo con tono tierra

Cartier

Negro para una propuesta más precisa

El negro es la elección más sencilla cuando se busca un bolso que pueda pasar de una combinación formal a una más relajada. Con gris, blanco, azul marino o denim adquiere una lectura clásica; acompañado de chocolate o burdeos, se vuelve más profundo y contemporáneo.
También permite jugar con la textura. Una camisa de algodón, un abrigo de lana, un traje de líneas marcadas o una prenda de punto pueden cambiar por completo la percepción del mismo bolso sin necesidad de recurrir a contrastes de color.
En el caso del Clash, la posibilidad de llevarlo en la mano, al brazo o al hombro amplía todavía más sus usos. El diseño puede permanecer cerrado para una apariencia más pulida o llevarse abierto cuando la intención es relajarlo.

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Negro para una propuesta más precisa

Cartier

Burdeos para salir del negro

El burdeos es quizá el tono que ofrece más posibilidades para experimentar. Puede combinarse con negro y gris para mantener una paleta contenida, pero también con azul marino, beige, camel o chocolate para crear contrastes más ricos.
Su elección tampoco es arbitraria dentro de Cartier. La Maison identifica este burdeos como uno de sus colores de referencia desde los años 70, cuando apareció asociado a los Must de Cartier. En el nuevo bolso, ese antecedente adquiere una lectura más contemporánea.
Para otoño, funciona especialmente bien con prendas en tonos oscuros y materiales como lana, ante o piel. También puede ser el único color intenso de un conjunto construido alrededor de neutros, dejando que el bolso sea el elemento que defina la combinación.

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Burdeos para salir del negro

Cartier

Un bolso, tres maneras de llevar el otoño

La propuesta resulta interesante porque no obliga a elegir entre un color llamativo y uno práctico. Negro, caramelo y burdeos representan tres maneras distintas de incorporar una misma pieza al guardarropa, mientras que la construcción del bolso mantiene constantes sus líneas limpias y su cierre inspirado en Clash.
La piel, trabajada en los talleres de Cartier en Florencia, aporta otra dimensión al diseño: su grano natural y acabado sutil están pensados para cambiar con el uso y desarrollar una pátina propia.

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